Fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. 19 gün önce tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsiyle tahliye edilmesine karar verildi.
Sözcü TV Muhabiri Ceylan Sever, 19 günlük tutukluluk süresinin ardından mahkemeye yapılan itirazla Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsiyle tahliye edilmesine karar verildiğini aktardı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya 5 Kasım'da "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmıştı.
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