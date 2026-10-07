İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, yeniden adliyeye geldi.

Özel’in, soruşturma kapsamında ikinci kez ifade vereceği belirtildi.

Özel, daha önce aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Anadolu Ajansı da 1 Ekim’de Özel’in tutuklandığını ve soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında yer aldığını bildirmişti.

AKP KAMPINA KATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Özel’in adının soruşturma kapsamında gündeme gelmesinin ardından, AK Parti’nin 26-29 Haziran tarihlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldığına ilişkin haberler yayımlandı.

Özel’in toplantıya katılımının yanı sıra, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bağlantısına ilişkin çeşitli iddialar da basına yansıdı. Bu iddialar kapsamında Özel’in Kaya tarafından AK Parti’de Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevine getirilmek istendiği öne sürüldü.