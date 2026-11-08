AKP Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, partisinin 25 yıllık iktidarını hizmetlerle sürdürdüğünü ifade ederek, "Milenyum sonrası doğan çocuklar, 'Bunları zaten yapmanız gerekiyordu' diyorlar. Ama önceden de aynı devlet, aynı hükümetler, aynı siyasiler vardı ama yapılmıyordu. Milletimiz bunun nankörlüğünü yapmadı. Gerçekten Cumhurbaşkanımıza sarıldı ve onun etrafında kenetlendi" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, partisinin Çorum İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

AKP'nin kuruluşundan itibaren çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Terzioğlu, "Cumhurbaşkanımız daha partiyi kurar kurmaz kapatma davası da gördü, cezaevi de gördü. Yani başımıza bir meteor düşmedi. Biz hepsine antrenmanlıyız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar verdiği sözleri hep yerine getirdiğini kaydeden Terzioğlu, şöyle konuştu:

"Devleti yönetmek, sokağı yönetmekle aynı şey değildir. Cumhurbaşkanımız hesap ederek, kitap ederek, tartarak, düşünerek; bütün risklerini ülke menfaati yararına olacak şekilde yorumlayarak yol almaktadır. Biz önce Rabb'imize, sonra Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Yaşayalım, görelim. Bizi izlemeye devam edin. AK Parti hükümetlerinin de 25. yılı... Dolayısıyla biz Cumhuriyet tarihinin dörtte birinde var olduk. Bu şu anlama geliyor: Cumhuriyet tarihinin dörtte birinde varsak eğer bu ancak hizmetle olur. Bu ancak kendini iyi anlatmakla olur. Kabine girip oy verirken herkes kendi iradesiyle baş başadır.

"MİLLETİMİZ NANKÖRLÜK YAPMADI"

Bu kardeşiniz, 1991 yılında öğrenci olarak İstanbul'a gittiğimde, 1994'te Cumhurbaşkanımız belediye başkanı seçilmişti. Biz onun arkasında koşturan heyecanlı kızlardık Üsküdar'da. Çılgınlar gibi koşuyorduk gece gündüz. O günlerde başladı bu hikaye ve Cumhurbaşkanımız öyle gönüllere girdi ki. Televizyon programlarına, 'favori' olmadığı için Tayyip Erdoğan'ı çağırmıyorlardı. Yani belediye başkanı adayları televizyon programları yapardı. Büyük ulusal kanalların çoğu onu programlarına çağırmazdı. Refah Partisi adaylığı döneminde onu güçlü aday görmüyorlardı. Ama Allah'ın takdiri şu ki 40 yaşında aslanlar gibi belediye başkanı seçildi. Ben gözlerimle gördüm, yaşadım. Tankerlerden kovalarla su alıyorduk. Çöp dağları vardı, patlıyordu. Ümraniye çöplüğü patlamıştı mesela. Hastanelerdeki rezilliği anlatmaya gerek yok. Diyorlar ki efendim, 'bunları anlattınız ve bunların karşılığını da aldınız'. Zaten hayat öyledir. Konfor hep yukarı zorlar insanı. Milenyum sonrası doğan çocuklar, 'Bunları zaten yapmanız gerekiyordu' diyorlar. Ama önceden de aynı devlet, aynı hükümetler, aynı siyasiler vardı ama yapılmıyordu. Milletimiz bunun nankörlüğünü yapmadı. Gerçekten Cumhurbaşkanımıza sarıldı ve onun etrafında kenetlendi. AK Parti'yi daha ilk girdiği seçimde, daha birinci yılında birinci parti kıldı ve bu hiç ikinci partiye düşmedi. Binlerce kez şükrediyoruz."