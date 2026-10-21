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Telefonda görüştüğüm hukukçunun söyledikleri fon skandalının katman katman derinleştiğini bana düşündürüyor.

Duyduklarıma inanmakta zorluk çekiyorum.

Şöyle diyor, ismini gizli tutmamı isteyen hukukçu:

“Novatra Varlık Yönetim Anonim Şirketi, Erdin Özel’in değil. Özel, şirkete hiç gelmedi. Özel’in finansta tecrübesi olduğu için şirketi onun adına yaptılar, BDDK onay verdi.”

BDDK’ya yalan söylenmiş, sizin anlayacağınız.

Novatra’nın asıl sahibi kim?

Kulağıma gelen bazı iddialar var ve duyduklarımı yazacağım. Fakat önce dünkü yazımı hatırlatıp elde ettiğim yeni bilgileri aktarayım.

BDDK UYARDI

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, geçen mart ayında Met-Ay Varlık Yönetim’i satın aldı.

BDDK, 14 Mayıs’ta şirketin devrine izin verdi.

Met-Ay, adını Novatra diye değiştirdi.

Özel, fon soruşturması kapsamında Tera Portföy işlemlerinden sorumlu tutularak, 1 Ekim’de cezaevine gönderildi. Ancak savcılıkta kendisine Novatra sorulmadı.

Şirket halen faaliyetini sürdürüyor.

Genel Müdür Yusuf Yüce, dünkü yazımdan sonra istifa etti.

TAŞIYICI ANNE

Görüştüğüm hukukçu, varlık yönetim şirketi kurmak için BDDK’dan izin almanın oldukça zor olduğunu vurguluyor. Bu zorunluluktan kaynaklı Erdin Özel adına Met-Ay’ın satın alındığını ileri sürüyor.

Sordum:

“Taşıyıcı anne gibi mi?”

“Evet” dedi.

Şöyle devam etti:

“Varlık yönetim şirketi sahibi olmak için BDDK izni gerekiyor, finans sektöründe tecrübe istiyor. Özel’in finans sektöründe tecrübesi olduğu için BDDK onay verdi.”

NOVATRA’NIN ASIL SAHİBİ

“Novatra’nın asıl sahibi kim?” sorusuna gelirsem...

Fon piyasasındaki kaynaklarım ilginç bir ismi işaret ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, piyasa dolandırıcılığı suçundan bu kişi hakkında 2023’te altı ay, 2025’te iki yıl işlem yasağı uygulamış ve suç duyurusunda bulunmuş.

BDDK yetkililerini aradım.

Hülleden haberdar olup olmadıklarını sordum.

“Bilgi sahibi değiliz” dediler.

ÖZEL SÖZLEŞMESİ VAR

Gelelim, Özel ile Fatma Betül Sayan Kaya ilişkisine.

Hukukçu kaynağım, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas’ın Tera Menkul ile geçen yıldan beri bireysel portföy sözleşmesinin olduğunu ifade ediyor.

Yani, çiftin hesabını Tera Menkul yönetiyormuş.

Özata Denizcilik hisselerine parayı yatıran da Özata’dan çıkıp Tera fonuna koyan da bu kişiler.

Kaya, eylül başında sistemden nasıl çıktı?

Kim tüyo verdi?

Özel mi “Satın” dedi?

Özel, görüştüğüm hukukçuya “Kim çıkardı, ben de çözemedim” demiş.

Hukukçunun bana anlattığına göre Kaya, krizden önce Özel’e “Size bir şey olabilir, benimkileri satın” diye başvurmuş.

Özel, talebi reddettiğini iddia ediyor.

Kaynağım, Kaya hakkında şu bilgileri veriyor:

“Kaya, parayı seven ve güçlü bir kadın olduğu için herkesle ilişki kurabiliyordu. Özel’in hatası, siyasete olan merakıdır.”

FONCULAR KUYU TİPİNDE

Özel, kuyu tipi diye bilinen Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde kalıyor.

Yalnızca o mu?

Tera’nın patronu Emre Tezmen, Pusula’nın patronları Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Destek’in patronu Artunç Kumova, istifa eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı ve diğerleri...

Fon şüphelileri tek başlarına kalıyor, yan yana getirilmiyor ve aynı havalandırmaya çıkarılmıyor.

Karatepe’de İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, avukatı Mehmet Pehlivan ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da yatıyor.

Sırada Ahmet Eşref Fakıbaba mı var?

CHP listelerinden seçilen, Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, AK Parti’ye katıldı.

İddia o ki...

Torun, aslında DEM Parti’ye katılmayı düşünüyormuş.

Emekli büyükelçi olan Torun’un bu düşüncesi Dışişleri Bakanlığı’na kadar ulaşmış.

Bir gün Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen uyarı telefonu sonrası kararını değiştirdiği iddia ediliyor.

AK Parti’ye katılacağı konuşulan bir milletvekili daha var.

Bu kişi Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve Şanlıurfa eski Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba.

Fakıbaba’yı aradım.

Fakıbaba, “Şu an böyle bir kararım yok” diyor.

Bazı konularda İyi Parti ile uyuşamadığını ifade ediyor.

Örneğin, Terörsüz Türkiye süreci.

Şunları söylüyor, Fakıbaba:

“Parti içinde muhalefetimi yaptım. Grubu bozmamak için evet dedim. Ama gönlümden geçen bu değildi. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İyi Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım.”

Mekke Anlaşması’nı da olumlu bulduğunu belirten Fakıbaba, “Mekke ve Medine’nin İslam alemine ait olması gerektiğine inanıyorum. Bunların korunması bütün Müslümanların görevidir” diyor.

Fakıbaba, Mekke Anlaşması’na ve yeni Anayasa’ya evet oyu vereceğini söylüyor.

Bu arada, CHP listesinden Gelecek Partisi Denizli Milletvekili seçilen Sema Silkin Ün’ün ise Yeni Parti’ye katılması bekleniyor.

Önceki gün CHP’den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a gelince...

Aras’ı da aradım.

CHP içi gerilimlerden kaynaklı istifa ettiğini vurgulayan Aras, “Bağımsız kalacağım” diyor.

AK Parti’ye geçmeyi düşünmediğini kaydediyor.

Kulislerde Aras’ın Özgür Özel’i bilgilendirdiği ve gelişmelere göre gelecekte Yeni Parti’ye katılabileceği belirtiliyor.