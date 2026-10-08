Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı alırken, finans piyasalarında benzeri görülmemiş bir çalkantıya neden olan skandalın en tartışmalı figürü ise Fatma Betül Sayan Kaya olmuştu.



AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde eşi İlyas Kaya ile birlikte 'Özata Denizcilik' hisselerine 163 milyon TL yatıran Kaya, parasını 5 ay içinde 2,2 milyar TL'ye yükseltmiş, vurgun yaptığı ortaya çıktıktan sonra ise AKP'deki tüm görevlerinden istifa etmişti.



İFADEDE SKANDAL İTİRAF! PARALARI ÇEKİP O FONA YATIRMIŞLAR



12 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Bürosu tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, ifadelerinde tüm suçlamaları reddetti.





Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'den tüyo almadığını ve hisselerin yükseleceğine dair önceden bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen çift, ifadesinde skandal bir itirafta daha bulundu.



ÇİFTE VURGUN YAPMIŞLAR



Milyarlarca liralık kazancı Ağustos ayının sonunda ve eylül ayının başlarında Özata Denizcilik hisselerinden çektiklerini belirten Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, daha sonrasında bu parayı kısa süreli olarak Tera fonlarında değerlendirdiklerini söyledi. Çiftin, soruşturmadaki 'en manipülatif' fon' olarak bilinen Tera Portföy'e ait fonlara ne kadar yatırdığı ve hangi düzeyde kazanç sağladığı ise henüz bilinmiyor.





SPK'DAN SUÇ DUYURUSU BEKLENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şu ana kadar Kaya çifti hakkında yalnızca TCK 282. madde kapsamında işlem uygulayabildi. Savcılığın, 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı düzenlemelerden soruşturma açabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunması gerekiyor.



Savcılık, paylaştığı bilgilendirme notunda ayrıca SPK tarafından Kaya çifti hakkında yakın süre içerisinde SPK Kanunu'nun 106. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasının beklenildiğini aktardı.