İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrıldı.

Savcılık, yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç elde ettiği belirtilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçlarından tutuklama talebinde bulundu.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"FON OPERASYONUNDAKİ EN DERİN KARAR"

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Tutuklama kararının beklenmedik olduğunu belirten Tayyar, gelişmeyi fon soruşturmasının sonuçları itibarıyla en "derin" kararı olarak nitelendirdi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması, sonuçları itibariyle fon operasyonundaki en “derin” karardır.

Bırakın iktidar tabanını, muhalefet bile ekseriyetle tutuklama kararının çıkacağına inanmıyordu.

Kaya’nın “suç örgütü üyesi” olarak tanımlanması, kararın dikkat çekici en önemli yanıdır.

Yaptıkları belki yarına kaldı ama kimsenin yanına kalmadı, kalmayacak.

Bekleyin.

Sadece adli değil idari ve siyasi alanda da büyük sürprizlere hazır olun.

Cumhurbaşkanımız@RTErdogan“hesaplaşma” için tüm kapıları araladı.