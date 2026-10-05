Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Fon vurgununda 2.2 milyar lira para kazandığı ortaya çıkınca AKP’deki görevlerinden istifa etmişti. Eski bürokrat ve AKP Milletvekili adayı Osman Arıkan Nacar’ın ise fondan 20 milyar kazandığı iddia edildi.

Odatv’de yer alan bilgiye göre fon vurgununa borsada işlem gören E-Data teknoloji firması da dahil edildi. Firmanın üç büyük ortağı Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal. Fon soruşturması kapsamında ortaklardan Ali Göl tutuklandı. Yüzde 21.28 şirkette ortaklığı bulunan Osman Arıkan Nacar’ın ise yurtdışında olduğu belirtildi.

Osman Arıkan Nacar 2015 ve 2018 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Ancak listeye girememişti.

AKP BÜROKTATI

Fon dolandırıcılığında 20 milyar lira kazandığı iddia edilen Osman Arıkan Nacar, AKP iktidarının önemli bürokratlarından. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı görevlerinde bulunan Nacar, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

İKİ DEFA AKP’DEN ADAY OLDU

Nacar, bürokrat iken 2015 seçimlerinde aday oldu listeye alınmadı. Tekrar bürokrasiye döndüğünde Müsteşar Yardımcılığı koltuğuna oturdu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden istifa etti yine AKP’den adaylık başvurusu yaptı ancak yine aday olamadı. Nacar’ın ağabeyi Halil Nacar, 2020 yılında Adana İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Ağustos ayında Halil Nacar’ın görev süresi 3 yıl daha uzatıldı. Diğer ağabey Cabir Nacar ise Adana’da inşaat alanında faaliyet yürüten şirketin sahibi.

Bakan Çelik cenazede

Osman Nacar’ın babası Ali Nacar 2022 yılında vefat ettiğinde cenaze törenine AKP’den üst düzey katılım gerçekleşti. AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nacar kardeşlerle birlikte tabuta omuz verdi ve cenaze töreninde onları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine o tarihte Genel Başkan Yardımcısı olan eski Bakan Jülide Sarıeroğlu da katıldı.