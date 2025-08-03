Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde hayata gözlerini yumarken, arkasında tartışmalara neden olacak bir miras bıraktı.



Ünlü oyuncu, yaşamının son bölümünde kendisiyle ilgilenmediği ve yanında olmadığını belirterek erkek kardeşi Günay Girik'i mirasından men ederken, hazırladığı vasiyetname ile bütün birikimini Fatma Ahu Turanlı isimli yeğenine bırakmıştı.

KARDEŞİ 'VASİYET İPTALİ' İÇİN DAVA AÇMIŞTI



Girik'in kardeşine yönelttiği 'ilgisizlik' iddialarına karşın Günay Girik, ablasıyla arasındaki ilişkide bir sorun olmadığını belirterek, hayatının son bölümünde ablası Fatma Girik'in akıl sağlığında sorunlar yaşadığını ve mirasın yeğen Fatma Ahu Turanlı'ya bırakıldığı vasiyetnamenin ablası tarafından hazırlanmadığını iddia etti.



Mahkeme, tartışmalar üzerine Fatma Girik'e yakın iki ismi tanık sıfatıyla dinlemeye çağırdı.



Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki ‘vasiyetnamenin iptali’ davasıyla ilgili Fatma Ahu Turanlı’nın tanıkları gazeteci Seyhan Erdağ ile Hakan Kösel dinlendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde talimatla ifade veren gazeteci Erdağ, “35 yıllık gazeteciyim. Fatma Girik ile de yıllar içerisinde kedisine ‘abla’ diyebilecek bir yakınlık kurduk. Hastalık döneminde de defalarca hastanede yanında bulundum. Son yıllarda akli melekeleri ve şuuru yerindeydi. Son derece muzip bir kişiliği olduğu için benim bile hatırlayamadığım detaylarla bana takılırdı.” dedi.

"Çok üzülüyordu"

Erdağ ayrıca Günay Girik’i hiçbir zaman Fatma Girik’in yanında görmediğini belirtti: "Ameliyata girerken bile yanında yoktu. Fatma Hanım bu durumdan dolayı çok üzülüyordu. Kendini tamamen çekmiş bir kardeş vardı. Fatma Girik gibi mert, ‘Erkek Fato’ denilen bir kişiliğe bu atıfların yapılması beni çok üzüyor.”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hakan Kösel ise, “Ahu Hanım’ın her şeyi bırakıp sadece Fatma Hanım'la kaldığını biliyorum. Hayattaki tek önceliğinin ‘annem’ diye hitap ettiği sanatçıydı. Fatma Hanım, kardeşi Günay Bey’i evlilik dışı yaşadığını öğrendikten sonra mirastan men etti.” dedi.

FATMA GİRİK'İN MİRASI NE KADAR?



Ünlü sanatçı, 2017 yılında Posta'ya verdiği röportajda mirasına dair yapılan yorumlara yanıt vererek servetini açıklamıştı. Girik, "Kanal D'de 'Söz Fato'da'yı yaptığım dönem 178 milyar ödeyerek vergi rekortmeni oldum. Devasa holdingleri geride bırakarak hem de..." ifadelerini kullanmıştı.



Fatma Girik eşinden kaldığı söylenen mirasla ilgili de şunları söylemişti:

"Memduh Bey'den bir şey kalmadı. Çocukları var, bana neden bıraksın? Ben ondan fazla para kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışladım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım: 17 kedim ve 5 köpeğim...."