Ekonomi piyasalarında deprem etkisi yaratan 'fon skandalı', çok sayıda üst düzey devlet görevlisinin ve bu kişilerle bağlantılı isimlerin de para hareketlerini tartışma konusu yapmıştı.



YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin 26 Eylül'de açıkladığı bilgiler ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Tera Portföy' ile bağlantılı olan 'Özata Denizcilik' hisselerine eşi İlyas Kaya ile birlikte 163 milyon TL yatırdığı, 5 ay sonra vurgundan kısa bir süre önce ise 2,2 milyar TL parasını çektiği ifşa olmuştu.



Skandalın ardından AKP'deki tüm görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, sessizliğini korurken, mal varlığı dondurulan Kaya'nın ailesinin üzerine kayıtlı tapular ifşa oldu. Gazeteci Yiğit Uzun'un paylaştığı tapular şu şekilde:

1 - Fatma Betül Sayan Kaya'nın annesi Hatice Sayan'ın üzerine Tekirdağ Süleymanpaşa Köseilyas’ta 66.400 m² büyüklüğünde 5 farklı arazi bulunuyor. Arazilerin toplam değeri 250 milyon TL ila 300 milyon TL arasında.



2 - Anne Hatice Sayan'ın üzerine İstanbul Büyükçekmece'de Alkent 2000 villa sitesinde lüks bir villa bulunuyor. Bu villanın tapusu Kaya'nın bakan olduğu 2018 yılında alınırken, sitedeki villaların fiyatı 150 milyon TL ila 300 milyon TL arasında değişmekte.



3 - Anne Hatice Sayan'ın Tekirdağ Yenice'de 171 bin m² büyüklüğünde iki arazisi daha var. Bu arazilerin değeri de 80 ila 120 milyon TL arasında değişmekte.



4 - Fatma Betül Sayan Kaya'nın ağabeyi EPDK üyesi Ömer Fatih Sayan’ın Kadıköy Four Winds Park Residence’da lüks bir dairesi, Pendik Omega Yeşiltepe Villaları’nda ise lüks bir villası bulunmakta. İki taşınmazın toplam değeri 130 milyon TL'yi buluyor. Ağabey Sayan, her iki taşınmazı da kardeşinin bakan olduğu 2018 yılında satın aldı.



5 - Fatma Betül Sayan Kaya'nın küçük kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan'ın ise Büyükçekmece Türkoba’da havuzlu bir dubleks villası, Alibeyköy'de ise bir dairesi bulunuyor. Her iki taşınmaz da Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlıktan ayrılmasından kısa süre sonra satın alınmış.



6 - Anne Hatice Sayan'ın tüm bu taşınmazlara ek olarak İstanbul'da 4 dairesi ve 2022’de kurduğu 'Hayat Var Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ' adlı bir şirketi bulunmakta.