Fon skandalında 163 milyon lira yatırıp 2 milyar 170 milyon lira kazanan AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Sayan’ın annesi Hatice Sayan’ın da “Hayat Var Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş” adlı bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Bir kızı bakan, diğeri büyükelçi, üçüncüsü İBB Meclis Üyesi, oğlu da bakan yardımcısı olan 1954 doğumlu 72 yaşındaki Hatice Sayan’ın bir milyon lira sermayeli şirketinin faaliyet alanı sayfalara sığmadı.

Şirket Yap İşlet Devret (YİD) projelerinden, tatil köyü inşasına, peyzaj mimarisinden, uydu kentler oluşturmaya ve yurt dışında ihalelere girmeye kadar geniş bir çerçeve çiziyor. 7 Kasım 2022’de kurulan şirketin amacı sözleşmesinde şöyle açıklandı:

- Gayrimenkul konusunda proje yapmak ve yatırımcılara sunmak, gayrimenkulun alım, satım ve kiralanmasına aracılık etmek, mülkiyetlerini edinmek, devre mülk irtifakı kurmak, Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek projeleri yapmak,

- Yurtdışında gayrimenkul almak, satmak, üçüncü kişilere kiraya vermek, Her türlü inşaat yapmak, arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde kat karşılığı yapılar oluşturmak. Yurt içinde ve yurt dışında inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak.

- Konut, iş merkezi, sınai tesisler, yol, köprü, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve işletmek, kiralamak, almak ve satmak, Açılacak yeni yerleşim alanlarında uydu kentler oluşturmak,

- Ticaret merkezleri, turistik kompleksler, toplu konut siteleri için proje ve, yurt içi ve dışında resmi ve özel kuruluşlarca ihaleye çıkarılacak yapıların inşaat işlerini yapmak. Bakanlıklar, KİT’ler belediyeler, yapı kooperatifleri tarafından ihaleye çıkarılan inşaatların tesisatını yapmak.