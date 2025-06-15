İzmir Ödemiş’te, eski sevgilisi Fatma Kara’yı öldürmekle suçlanan Olgun Gacar’ın, vahşi cinayet öncesinde genç kadını tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü. Tutuklu sanık Olgun Gacar, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

'SENİN KAFANI KESERİM'

Sanık Gacar, konuşmaların geçtiği gün tartıştıklarını, Kara’nın kendisini aradığını ve evli olduğunu belirttiğini ifade etti. Fatma Kara ailesinin avukatı genç kadın tarafından 4 Aralık 2024’te kaydedildiği belirtilen, ses kaydını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti kaydın dinlenmesine karar verdi.

Dehşete düşüren 6 dakikalık i talep etti. Gacar’ın “Bak, senin kardeşinin de kafasını keserim, senin de kafanı keserim” gibi ağır tehditler içeren 6 dakikalık telefon görüşmesi dinlendi.

Tanık olarak dinlenilen Kara’nın arkadaşı Duygu B, Gacar’ın Fatma Kara’yı telefonda tehdit ettiğini doğruladı. Ancak sanık Gacar, bu konuşmaların kendisine ait olmadığını ve tehditte bulunmadığını iddia etti.

Fatma geçtiğimiz mart ayında Olgun Gacar tarafından darp edilmiş hastanede can vermişti.