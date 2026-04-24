Çekmeköy’de lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren, 6 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Furkan Samet Bakalım (17), hakkında 126 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık ve mağdurların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

Olay, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Öğrenci Furkan Samet Bakalım, öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından gözaltına alınan Bakalım, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

126 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanığın Çelik’e yönelik eylemi nedeniyle “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme” suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise “çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” ile “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

KAPI ARALIK BIRAKILDI

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Duruşmaya maktulün ailesi, müştekiler, mağdur çocuklar ve taraf avukatları katılırken, bakanlık avukatı da salonda hazır bulundu. İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada, mağdur çocuklar sanıkla yüz yüze gelmek istemedikleri için önce dinlendi. Mağdurlar ifade verirken, sanığın bulunduğu kapı aralık bırakıldı ve Bakalım duruşmayı bu şekilde takip etti. Mağdurların salondan ayrılmasının ardından sanık içeri alındı.

Tutuklu sanığın, 6 mağdur çocuğun ve tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de tutukluluk halinin sürmesine karar vererek duruşmayı, tanıkların dinlenmesi için pazartesi gününe erteledi.