Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan Furkan Samet Bakalım'ın (17), öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla katleden ve bir başka öğretmen Zeynep Aybars ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladığı olayla ilgili açılan davada 37 yıl 6 ay hapis kararı verildi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay yerinde gözaltına alınarak tutuklanan sanık hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YAŞ İNDİRİMİ YAPILDI TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık F.S.B., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın öğretmen Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması sebebiyle bu ceza kanun gereği 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Mahkeme, sanığa verilen cezada takdiri herhangi bir indirim uygulamadı.

DİĞER SUÇLARDAN DA CEZA ÇIKTI VE TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Heyet, sanık F.S.B'yi okuldaki diğer mağdurlara yönelik gerçekleştirdiği eylemler ve işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mağmurlardan M.A'ya yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise suçun kesin delillerle ispat edilemediği gerekçesiyle sanığın beraatine hükmedildi. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına, olayda kullanılan bıçağın müsaderesine ve bazı dijital materyallerin delil olarak saklanmasına karar verildi.