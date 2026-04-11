İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanığın öğretmen Çelik’i, görevini ifa ettiği gerekçesiyle ve kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan yargılanması talep edildi.

İddianamede ayrıca, diğer öğretmen ve öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle “çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” ve “kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” suçlarından da cezalandırma istendi.

Savcılık, sanık için toplam 126 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Soruşturma dosyasına göre saldırının aylar öncesinden planlandığı, sanığın olay günü okul içinde öğretmenlerin bulunduğu sınıfları takip ettiği ve güvenlik kameralarında katlar arasında dolaşıp uygun anı beklediğinin görüldüğü belirtildi.

Şüphelinin bir süre okul tuvaletinde saklandığı da tespit edildi.

Adli Tıp raporunda ise sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve eylemi “öldürme kastıyla” gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, sanığın çevresine daha önce “birini öldürmek istediğini” söylediği, arkadaş çevresinde ise Dexter dizisine gönderme yapılarak “Dexter” lakabıyla anıldığı öne sürüldü.

Yapılan dijital incelemelerde ayrıca sanığın katliam temalı oyunlara yoğun ilgi gösterdiği ve bu tür içeriklere takıntılı olduğu değerlendirildi.