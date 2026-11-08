İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturmasında tutuklanan eski AKP’li bakan Fatma Betül Sayan Kaya için “sembol isim” ifadesini kullandı. Çiftçi, Suç örgütüne üye olma ve SPK Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şunları söyledi: “Devletimiz her zaman 18 yaşındadır. Ben 30 yıllık kamu görevlisiyim. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kâr kalmamıştır. Hesap vermek gecikebilir ancak sorumlular, kim olursa olsun, eninde sonunda yaptıklarının hesabını verecektir.

KÂR KALMAYACAK

Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Buna bulaşanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim.” Çiftçi, 38 firari şahıs için yakalama kararı çıkarıldığını ve 359 gerçek ile 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu belirtti. Çiftçi, zararların devlet bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan giderilmesinin esas alındığını kaydetti.

Fonda rüşvet tutuklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile TERA Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı tutuklandı.

ADLİ KONTROL VERİLDİ

Eski SPK Ortaklar Finansmanı Daire Başkanı Kürşat Sait Babuçcu adli kontrolle, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş “rüşvet” suçundan, Ümit Sincanlı ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 Kasım’da gözaltına alınan 6 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti.