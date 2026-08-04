Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatma Soydaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BURADA TUTSAK OLMAK ÇOK ZOR'

Yakınları aracılığıyla ilettiği mesajda cezaevi koşullarına değinen Soydaş, “Burada tutsak olmak çok zor. Özgürlüğün kıymetini daha iyi anlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

'YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM'

Haberler.com'un haberine göre Soydaş ayrıca, “Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğim” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soydaş’ın sosyal medya paylaşımlarının Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 21 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Soydaş’a ait sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.