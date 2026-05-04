Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çekilen videoların ardından popülaritesi artan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında rekor kazanç verilerine ulaştı. Sosyal medyada ayak fotoğrafı paylaştığına yönelik iddialar tartışma yaratmıştı.

''AYAĞIMI PAYLAŞMADIM''

Fatma Soydaş, söz konusu görüntülerin kendisine ait olmadığını belirterek, “Ayağımı paylaşmadım, öyle bir elbisem dahi yok. Görüntülerde ayak parmaklarım 4 tane gözüküyor. Bu tamamen yapay zeka ürünü” ifadelerini kullandı.

''INSTAGRAM PARAMI VERMİYOR''

Kazançlarıyla ilgili de konuşan Soydaş, abonelikten elde ettiği geliri henüz çekmediğini söyledi. “Para birikiyor. Instagram bütün parayı vermiyor, belli bir yüzdelik kesinti yapıyor. Ayrıca vergi de var.” dedi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Sosyal medyaya başlangıç sürecini de anlatan Soydaş, “İlk başta hobi olarak başladım. Zamanla bu işi sevdiğimi fark ettim” şeklinde konuştu.