Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş'ı paylaştığı iddia edilen "ayakları" yaktı. Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre Soydaş hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. BUGÜN HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ Fatma Soydaş, sosyal medyadaki paralı abonelik sistemi üzerinden yaptığı paylaşımlar ve çeşitli içerikleri nedeniyle son dönemde hedef gösterilmişti. Ayrıca Soydaş'ın, "Zebani Efe" lakabıyla tanınan Efe Beycan ile ilişkisi olduğu yönündeki paylaşımını daha sonra yalanlaması da gündeme gelmişti.

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