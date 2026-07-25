"Dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, bu kez adli süreçten çok adliye koridorlarında kaydedilen görüntüleriyle konuşuluyor.

Adliyeye sevki sırasında basın mensupları tarafından kaydedilen görüntülerde Soydaş'ın filtresiz ve makyajsız doğal hali dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede X başta olmak üzere birçok platformda gündem olurken, kullanıcılar fenomenin sosyal medyada paylaştığı filtreli görüntüleriyle adliyedeki doğal hali arasında karşılaştırmalar yaptı.

Paylaşımların milyonlarca görüntülenmeye ulaşmasının ardından konu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Kimi kullanıcılar doğal görünümüne destek veren yorumlar yaparken, kimi kullanıcılar ise sosyal medya filtrelerinin gerçek görünüm üzerindeki etkisini tartışmaya açtı.

Fatma Soydaş hakkında yürütülen soruşturma ise "dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcenlik" iddiaları kapsamında sürüyor. Adli süreç devam ederken, fenomenin adliye koridorlarında çekilen görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.