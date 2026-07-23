Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.

Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SON DÖNEMDE PAYLAŞIMLARI TARTIŞILIYORDU

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çekilen videoların ardından popülaritesi artan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında rekor kazanç verilerine ulaşmıştı.

Fatma Soydaş, son dönemde sosyal medyada paralı abonelik sistemi üzerinden yaptığı iddia edilen "ayaklı" paylaşımlar nedeniyle tartışılmıştı. Fatma Soydaş, söz konusu görüntülerin kendisine ait olmadığını belirterek, "Ayağımı paylaşmadım, öyle bir elbisem dahi yok. Görüntülerde ayak parmaklarım 4 tane gözüküyor. Bu tamamen yapay zeka ürünü" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Soydaş'ın, "Zebani Efe" lakabıyla tanınan Efe Beycan ile ilişkisi olduğu yönündeki paylaşımını daha sonra yalanlaması da gündeme gelmişti.