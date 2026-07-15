Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medyanın gündemine oturan ikili, paylaştıkları ortak video ile birlikteliklerini ilan etti.

'ZEBANİ EFE' İLE VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medya dünyasında çektiği videolarla geniş bir kitleye ulaşan Fatma Soydaş ile "Zebani Efe" lakaplı Efe Beycan'ın birlikteliği resmiyet kazandı. İkili, hesaplarından yayınladıkları özel bir video ile aşk yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

VİDEOLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fatma Soydaş, daha önce ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte çektiği videolarla adından söz ettirmiş ve dijital platformlarda popülerlik kazanmıştı. Soydaş'ın, aykırı tarzı ve söylemleriyle tanınan Efe Beycan (Zebani Efe) ile başlattığı yeni ilişki, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

PAYLAŞIMLARI VE GELİRİYLE TARTIŞILIYORDU

Aşk ilanıyla gündeme oturan Fatma Soydaş, geçtiğimiz dönemde sosyal medya platformlarında başlattığı ücretli abonelik sistemiyle de dikkat çekmişti. Kısa sürede bu sistem üzerinden yüksek kazançlar elde ettiği belirtilen Soydaş, profillerinde zaman zaman ayaklarını paylaştığı gerekçesiyle takipçilerinin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.