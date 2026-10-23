Şarkıcı Fatma Turgut, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre Turgut, Diyarbakır konserinde yaşanan kavgalar, formunu korumak için uyguladığı yöntemler ve tatil planları hakkında açıklamalarda bulundu.

“ÜÇ DEFA KONSERİ DURDURMAK ZORUNDA KALDIM”

Diyarbakır'da verdiği konserde seyirciler arasında çıkan kavgalar nedeniyle zorlandığını belirten Fatma Turgut, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Maalesef zor bir konser oldu. Çok fazla kavga çıktı. Üç defa konseri durdurmak zorunda kaldım. Orada kavga olurken şarkı söylemeye devam edemezdim.”

Geçmişte öğretmenlik yaptığını hatırlatan şarkıcı, sahnede zaman zaman bu yönünün ortaya çıktığını söyledi. Daha önce başka bir konserinde yüzüne bir cisim isabet etmesine rağmen sahneye devam ettiğini belirten Turgut, bir kişinin davranışı nedeniyle tüm konseri iptal edemeyeceğini de dile getirdi.



NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz günlerde, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin final konserinde seyirciler arasında kavga çıktı. Şarkısını keserek sahneden müdahale eden Fatma Turgut, “Herkese, her birinize zarar gelebilir. Ne yapıyorsunuz?” sözleriyle kalabalığı sakinleştirmeye çalışmıştı.