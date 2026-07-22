CMAS Federasyonu ve WADA gözetiminde 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen CMAS Dünya Kupası'nda serbest dalışçı Fatma Uruk, 71, 70, 68 ve 40 metre derinliklere yaptığı dalışlarla kadınlar şampiyonluğunu kazandı.

CMAS Dünya Kupası, Türkiye Su altı Sporları Federasyonun da bağlı olduğu uluslarası CMAS Federasyonu ve WADA gözetiminde gerçekleştirilen resmi dünya kupalarından biri olarak 9 ülkenin katılımıymla düzenlendi.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki organizasyonda Fatma Uruk, 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirdi.

Yarışların üçünde ilk sırayı alan Uruk, bir branşta ise 5. oldu ve genel klasmanda toplam 249 puana ulaşarak şampiyonluğa ulaştı.

38 yaşındaki sporcu, 4 ayrı gündeki başarılı dalışlarda monopaletle (CWT) 71 metre, ip desteğiyle (FIM) 70 metre, çift paletle (CWTBF) 68 metre ve paletsiz (CNF) 40 metre derinliğe ulaşarak turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu.