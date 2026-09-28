Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak’ta gece saatlerinde dehşet verici bir kadın cinayeti işlendi.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, İbrahim Çankaya (50), bir süre önce boşandığı eski eşi Fatma Çiğil’in (37) önünü sokakta kesti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çeken Çankaya, Fatma Çiğil’e art arda ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma Çiğil, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çiğil’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.

KAÇAN KATİL ZANLISI POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlı İbrahim Çankaya’nın saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.