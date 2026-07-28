İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu olan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in cezaevinde rahatsızlandığı öğrenildi.

Medyascope'ta yer alan habere göre, Türker'in avukatı Burak Candan, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, Türker'in cezaevi sürecinde çeşitli sağlık sorunları yaşadığı, kalp rahatsızlığının bulunduğu ve zaman zaman bilinç kaybı yaşadığı belirtildi.

Ayrıca, Türker'in tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirilmesi talep edildi.

HER İKİ CEZAEVİNDE DE SORUNLAR YAŞADI

Başvuruda, Türker'in hem Düzce Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hem de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Dilekçede, Türker'in, tutuklu bulunduğu Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'nde, 2 Temmuz'da rahatsızlandığı, bilincini kaybedip bayıldığı ifade edildi.

Ayrıca panik butonuna basmasına rağmen görevlilerin zamanında müdahale etmediği öne sürüldü.

Avukatın dilekçesinde, Türker'in 24 Temmuz 2026 tarihinde yaşadığı bir başka rahatsızlık sırasında yere düşerek başını çarptığı ve ardından hastaneye sevk edilmediği iddia edildi.

Dilekçede, Türker'in tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki panik butonlarıyla ilgili iddiaların araştırılması ve planlanan Düzce sevkinin iptal edilmesi talep edildi.

'ÇIPLAK ARAMAYI' ANLATMIŞTI

Fatoş Pınar Türker, İBB operasyonunda gözaltına alındığı süreci ve yaşadıklarını duruşmada anlatmıştı.

Türker, Mali Şube'nin operasyonu yürütmesine rağmen evine Cinayet Şube polisleri geldiğini, çocuklarına su verilmesine bile izin verilmediğini söylemişti.

Vatan Emniyet'te polis tarafından çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını anlatan Pınar Türker, yaşadıklarını aktarırken gözyaşı dökmüştü.

Türker, tutuklandıktan sonra savcının yeniden ifadesini almak için çağırdığını söylemişti. Türker, avukatları olmadan ifade vermek istemediğini söylemesi üzerine İBB dosyası savcısının, “Sen bu kafayla çocuklarını asla göremeyeceksin. Artık sosyal hizmetler alır senin çocuklarını” dediğini anlatmıştı.