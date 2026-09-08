Tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşma salonunda bayıldı. Salona sağlık ekipleri geldi. Türker, geçen hafta tutukluluk incelemesi için beyanda bulunurken koğuşunda bayıldığını ve 25 yıl önceki hastalığının nüksettiğini söylemişti.
ÇIPLAM ARAMA İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Fatoş Pınar Türker, İBB operasyonunda gözaltına alındığı süreci ve yaşadıklarını duruşmada anlatmıştı.
Türker, Mali Şube’nin operasyonu yürütmesine rağmen evine Cinayet Şube polisleri geldiğini, çocuklarına su verilmesine bile izin verilmediğini söylemişti.
Vatan Emniyet’te polis tarafından çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını anlatan Pınar Türker, yaşadıklarını aktarırken gözyaşı dökmüştü.