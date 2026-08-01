FATSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. FATSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/865 Esas

MİRASÇI : ALİ FAİK ENGİN

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar edilen mahkememize yetkisizlikle gönderilen Vasiyetname Açılması davasında mirasçı Ali Faik ENGİN (TC: 105*****302 )'in tebligat adresi tespit edilemediğinden vasiyetname ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Miras bırakan tarafından ölümünden itibaren tüm mirasının mirasını oluşturan tüm taşınır taşınmaz malları ile tüm hak ve alacaklarının tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına kalması yönünde son arzu ve isteğini vasiyet olarak bıraktığına ilişkin vasiyetnamesinin okunup açılmasına karar verilmiştir.

"Müteveffa SAYİME ENGİN tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. ” hususunun ihtarıyla,

Durusma Günü: 27.10.2026 günü saat:10.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun ilgili maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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