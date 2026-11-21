Ordu'nun Fatsa ilçesi Başköy Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Muharrem Demir (19) yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Olayın şüphelisi C.K. (44), jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, 20 Kasım'da saat 20.30 sıralarında meydana geldi. C.K. ile H.D. (61), oğulları Muharrem Demir ve D.D. (17) ile Muharrem'in arkadaşı S.U. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., yanında getirdiği bıçakla dört kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. KAÇARKEN YAMAÇTAN YUVARLANDILAR Yaralılar, kaçmaya çalışırken yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Muharrem Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer üç yaralı, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan C.K.'yi evinde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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