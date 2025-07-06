SON zamla beraber doğalgaz faturalarındaki artış yüzde 45’e ulaşacak, vatandaşların 1 yıllık fatura harcaması 21 bin lirayı aşacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ortalama yüzde 24.6 olarak açıkladığı doğalgaz zammı, İstanbul’dan Erzurum’a kadar ülkenin dört bir yanındaki hanelerin bütçesini özellikle de kış aylarında zorlayacak.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kış aylarında 4 kişilik ailenin doğalgaz faturasının ortalama 2.500 liraya ulaşacağını hesapladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) hesabına göre de İstanbul’daki hanelerin 1 yılda yapacağı ortalama doğalgaz harcaması 10 bin lirayı aşacak.

YÜZDE 45 ZAM

İstanbul’da, 120 metrekareyi geçmeyen bir evde, 884 metreküp gaz kullanan bir hanenin doğalgaz faturası için 12 aylık dönemde yapması gereken ortalama harcama zamdan önce 7 bin 178 liraydı, zamla beraber yüzde 45 artışla 10 bin 406 liraya ulaşacak. Serbest

tüketici olanların yıllık gaz faturası ise ortalama 15 bin 296 liraya yükselecek.

Başkent Ankara’da ise 9 bin 912 lira olan doğalgaz harcaması 14 bin 93 liraya yükselerek yüzde 42.2 zamlanacak. Serbest tüketiciler ise doğalgaz için 1 yılda ortalama 19 bin 975 lira harcayacak. Van’da 9 bin 762 lira olan bir yıllık doğalgaz harcaması, bu yıl 1.159 metreküp gaz kullanan bir aile için 13 bin 143 lira olacak. Zam, faturaya yüzde 34.6 olarak yansıyacak.

Türkiye’nin en soğuk illeri arasında başı çeken Erzurum’da ise hanelerin doğalgaz harca- ması 20 bin lirayı aşacak. 1.439 metreküp gaz kullanan Erzurumlu bir ailenin yıllık doğalgaz faturası yüzde 39.9 zamla 21 bin 120 lirayı bulacak.

Yoksulun enflasyonu daha da artacak

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “Doğalgaza yapılan zammı yenileri izleyecek, yoksulların enflasyonu daha da artacak” dedi. EPDK’ya tepki gösteren Yener, “BOTAŞ’ın kentsel doğalgaz dağıtım şirketlerine sattığı gazın fiyatını yüzde 38 artırmasına karşın EPDK’nin zam oranını yüzde 24.6 olarak bildirmesi yanıltıcı” diye konuştu. Açıklamada BOTAŞ’ın görev zararının 345 milyar liraya ulaşmasında elektrik üretim santralları ve sanayi kuruluşları olmak üzere tüm tüketici gruplarına doğalgazı sübvanse etmesinin etkili olduğunu vurgulandı.