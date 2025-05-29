Başkan Ali Koç, futbol yapılanmasını baştan aşağı değiştiriyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho’nun yerine Edin Terzic’in getirilmesi bekleniyor. Koç, Bayer Leverkusen’den ayrılan Devin Özek ile de İstanbul’da görüştü. Xabi Alonso efsanesinin arkasındaki isimlerden Devin Özek, F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun görevini üstlenecek.

KİMLER GELECEKMİŞ KİMLER

Peki, Branco ile neden yollar ayrılıyor? Branco, F.Bahçe’deki transfer fiyaskosunun sorumluları arasında gösteriliyor. Portekizli teknik adam, çalıştığı menajerlerin dışında bir ismi sarı-lacivertli kulübe getirmeye yanaşmadı, Guido Rodriguez yerine Amrabat’ı aldı. Jose Mourinho ile Türk futbolcuların arasının açılmasına da yol açtı.

TAM BİR YETENEK AVCISI

Branco'nun transfer döneminde Ahmetcan Kaplan ve eski G.Saraylı Tete’yi de F.Bahçe’ye aldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Branco’nun yerine düşünülen Devin Özek, Bayer’de Xabi Alonso’nun şampiyon olup Real Madrid’e gitmesinin gizli kahramanlarından. Yetenek avcısı. Türk bir baba ve Alman bir annenin evladı.