Bu ay gelen elektrik faturalarına ‘devlet desteği’ tutarının eklenmesiyle 476 liralık fatura 927 liraya, 200 liralık fatura da 481 liraya yükselmiş ancak mesken aboneleri, ‘devlet desteği’ sayesinde bir önceki ay ile büyük oranda aynı tutarı ödemişti. Bu durum tepki toplarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte faturaların yarısını devletin karşıladığını savunmuştu.

YOKSULU VURUYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EMO İstanbul Başkanı Daşdemir, konut abonelerinin, ticari ve sanayi abonelerine kıyasla daha düşük fatura ödemesinin AKP döneminden önce de olduğunu vurgulayıp “Destek algıdan ibaret” diye konuştu. Elektrik faturalarındaki dağıtım bedelinin Ocak 2020-Ocak 2025 arasında yüzde 492 arasında arttığına dikkat çeken Daşdemir, asıl desteğin vatandaşa değil, şirketlere gittiğinin altına çizdi. Son kaynak tedarik tarifesindeki değişikliklikle yüksek tüketimli hane limitinin yılda 100 bin kilovasaattan 5 bin kilovasaate düşürüldüğünü hatırlatan Daşdemir, iktidarın bu adımının düşük gelirli aileleri etkilediğini söyledi.