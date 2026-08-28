Elektrik tasarrufu için gece saatlerini tercih edenler dikkat: İtfaiyeciler, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesinin gece boyunca gözetimsiz çalıştırılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre elektrik arızaları önceden belirti vermeden yangına yol açabilir.

Elektrik faturalarını düşürmek isteyen birçok kişi, daha uygun tarifelerden yararlanmak için çamaşır makinesi, kurutma makinesi veya bulaşık makinesini gece çalıştırmayı tercih ediyor. Ancak İspanya'nın farklı bölgelerindeki itfaiye teşkilatları ve acil servisler, bu alışkanlığın ciddi riskler taşıyabileceği konusunda uyarıyor.

Katalonya, Madrid ve Valensiya gibi farklı bölgelerdeki itfaiye ekiplerinin resmi bilgilendirmelerinde benzer tavsiyeler yer alıyor: Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi gibi elektrikli ev aletleri gece boyunca gözetimsiz bırakılmamalı.

Bunun temel nedeni ise oldukça basit: Elektrik kaynaklı arızalar önceden uyarı vermeyebilir. Aşınmış bir kablo, aşırı ısınan bir parça veya motor arızası, cihaz çalışırken aniden yangına neden olabilir.

Asıl tehlike yangının geç fark edilmesi

Gündüz saatlerinde cihazdan gelen yanık kokusu, anormal bir ses veya duman gibi belirtiler evde bulunan kişiler tarafından kısa sürede fark edilebilir. Ancak gece herkes uyurken aynı arızanın meydana gelmesi, yangının uzun süre fark edilmemesine yol açabilir.

Mapfre Vakfı ile İtfaiyeciler Meslek Birliği tarafından hazırlanan "İspanya'daki Yangın Mağdurları" raporunda da ev yangınlarının ölümcül sonuçlarına ilişkin dikkat çekici veriler yer alıyor. Rapora göre, İspanyol evlerinde nedeni bilinen ölümcül yangınların yüzde 41,9'u elektrik kaynaklı.

Elektrik kaynaklı yangınlar, yüzde 20,4'lük oranla soba ve diğer ısıtma sistemlerinin ardından ölümcül ev yangınlarının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yangınların özellikle oturma odaları, yatak odaları ve mutfaklarda yoğunlaştığı belirtiliyor.

Gece saatleri ise ayrıca risk taşıyor. Rapora göre yangın kaynaklı ölümlerin yüzde 42,6'sı gece yarısı ile sabah 08.00 arasındaki dönemde meydana geliyor.

Üstelik yangınlarda ölümün nedeni çoğu zaman alevlerden ziyade zehirli gazlar oluyor. Raporda, ölümlerin yüzde 76,1'inin yanıklardan değil, siyanür ve karbonmonoksit gibi gazların solunmasından kaynaklandığı belirtiliyor. İnsanların uykuda olması, bu gazların tehlikesini daha da artırıyor.

Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinde risk neden artıyor?

Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi, aynı anda elektrik, su ve ısı kullanan cihazlar olması nedeniyle özellikle dikkat gerektiriyor. Uzun programlarda saatler boyunca çalışan bu cihazlar, evde kimse tarafından kontrol edilmeden çalışmaya devam edebiliyor.

Çamaşır makinelerinde elektrik bağlantıları, ısıtma elemanı ve tahliye pompası gibi bileşenlerde meydana gelebilecek arızalar aşırı ısınmaya veya kısa devreye neden olabilir. Elektrik tesisatındaki koruma sistemleri normal koşullarda devreyi keserek riski sınırlar. Ancak cihazda veya kablolamada bir sorun olması halinde yangın ihtimali tamamen ortadan kalkmış olmuyor.

Buradaki en büyük sorun ise cihazın arızalanması değil, arızanın fark edilmesinin gecikmesi.

Ev halkı uyanıkken yanık kokusu veya olağandışı bir ses hemen fark edilebilirken, herkes uyuduğunda yangının başlangıç aşaması gözden kaçabilir. Bu da alevlerin daha geniş bir alana yayılması için zaman kazanmasına neden olabilir.

3 cihaz arasında en fazla dikkat edilmesi gereken: Kurutma makinesi

Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi arasında itfaiyecilerin özellikle dikkat çektiği cihazlardan biri kurutma makinesi.

Bunun en önemli nedenlerinden biri, cihazın doğrudan yanıcı bir malzemeyle çalışması: giysiler.

Kıyafetlerden kopan küçük lif ve tüyler, kurutma makinesinin filtresinde ve hava kanallarında birikebiliyor. Filtrenin düzenli temizlenmemesi hava akışını azaltarak cihazın daha fazla ısınmasına neden olabiliyor.

Biriken tüylerin yanıcı olması da riski artırıyor. Aşırı ısınan bir parça veya ısıtma elemanıyla temas eden lifler tutuşarak yangının başlamasına neden olabilir.

Bu nedenle yalnızca kurutma makinesinin görünür tüy filtresini temizlemek yeterli olmayabilir. Kondenserli ve ısı pompalı modellerde kondenserin de üreticinin talimatlarına uygun şekilde düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Hava akışının azalması cihazın daha fazla ısınmasına ve veriminin düşmesine yol açabilir.

İtfaiyeciler evlerde hangi önlemleri öneriyor?

Madrid Özerk Bölgesi'ndeki 112 acil servisinin güvenlik tavsiyelerinde de elektrikli cihazların kullanımına ilişkin çeşitli uyarılar bulunuyor. Uzmanların öne çıkardığı önlemler şöyle:

Elektrikli cihazları, özellikle gece saatlerinde gözetimsiz bırakmamaya dikkat edin.

Aynı prize birden fazla yüksek güç tüketen cihaz bağlayarak elektrik tesisatını aşırı yüklemeyin.

Yüksek güç tüketen cihazlarda uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmaktan kaçının.

Kurutma makinesinin tüy filtresini her kullanımdan sonra temizleyin.

Kondenserli ve ısı pompalı kurutucularda ilgili parçaların bakımını üretici talimatlarına göre yapın.

Elektrik tesisatını düzenli olarak kontrol ettirin ve arıza belirtilerini ihmal etmeyin.

Evde özellikle gece saatlerinde elektrikli cihazlar kullanılıyorsa, çalışan bir duman dedektörü bulundurun.

Uzmanların mesajı aslında oldukça basit: Elektrik tasarrufu sağlamak için cihazları gece çalıştırmak cazip görünse de, cihazın başında kimsenin bulunmadığı saatlerde ortaya çıkabilecek bir arıza çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bu nedenle çamaşır makinesi, kurutma makinesi veya bulaşık makinesi çalıştırılacaksa, programın evde insanların uyanık olduğu saatlere denk getirilmesi en güvenli seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.