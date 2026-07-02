Yapay zekâ araçları son yıllarda sadece daha akıllı hale gelmekle kalmadı, şirketlerin operasyonel kalbi haline geldi. Özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde Claude Code, OpenAI Codex ve Gemini gibi yapay zekâ asistanları, binlerce yazılımcı tarafından her an aktif olarak kullanılıyor. Ancak bu dijital devrimin arkasında, şirketlerin bütçelerini sarsan devasa bir gölge büyüyor: Yapay zekâ kullanım maliyetleri. Büyük dil modelleri (LLM), kendilerine yöneltilen her istekte ve verdikleri her yanıtta binlerce, hatta on binlerce "token" (kelime/karakter öbekleri) işliyor. Yoğun kullanımda kontrolden çıkan AI faturalarını düşürmek isteyen şirketler ise artık oldukça sıra dışı ve esprili bir yönteme başvuruyor: Caveman (Mağara Adamı) eklentisi.

DAHA SADE YANITLARA DÖNÜŞ YAŞANDI

Yazılım dünyasında büyük ilgi gören Caveman eklentisi, Claude Code ve OpenAI Codex gibi yapay zekâ araçlarının verdiği yanıtları radikal bir şekilde sadeleştirerek gereksiz token tüketimini baltalamayı hedefliyor.

Eklenti, yapay zekânın o bildiğimiz uzun açıklamalarını, kibar ve kurumsal geçiş cümlelerini tamamen engelliyor. Örneğin; yapay zekâ normalde "Haklısınız, bu noktada önceki değerlendirmemi yeniden gözden geçirdim ve kodu güncelledim" gibi uzun ve maliyetli bir cümle kuracakken, Caveman devraldığında adeta bir mağara adamı gibi doğrudan konuya giriyor: "Doğru. Değiştir."

NEZAKET CÜMLELERİ ASLINDA PARA TUZAĞI

Eklentinin geliştiricisi Julius Brussee, bu fikrin Nisan ayında yoğun şekilde Claude Code kullanırken doğduğunu belirtiyor. Brussee’nin çarpıcı tespitine göre; yapay zekânın harcadığı tokenların çok büyük bir kısmı teknik bilgi üretmek için değil, tamamen sohbet havası yaratmak, nezaket göstermek ve açıklayıcı geçişler yapmak için harcanıyor. Oysa bir yazılımcının tek ihtiyacı olan şey kuru teknik bilginin kendisi.

Caveman, akıllı algoritması sayesinde şu kritik verilere asla dokunmuyor:

-Kod blokları ve komutlar

-Dosya yolları ve URL'ler

-Fonksiyon isimleri ve sayısal veriler

Eklenti, bu hassas teknik içerikleri korurken, etrafındaki tüm "laf kalabalığını" adeta bir pres gibi sıkıştırıyor.

TOKEN KULLANIMINDA NEREDYSE YÜZDE 75 TASARRUF

Yapılan performans testleri, Caveman'ın sadece eğlenceli bir proje olmadığını, devasa bir bütçe dostu olduğunu kanıtladı. Eklenti, kullanıldığı senaryoya bağlı olarak yapay zekânın çıktı tokenlarını yüzde 65 ila yüzde 75 oranında azaltabiliyor.

Geliştirici Brussee, bu yöntemin yapay zekâya sadece "daha kısa cevap ver" demekten çok daha etkili olduğunu vurguluyor. Çünkü model sadece kısa konuşmaya zorlanmıyor; hangi bölümlerin kırpılabileceği özel kurallarla sisteme dikte ediliyor. 404 Media tarafından yapılan bağımsız testlerde, tek bir senaryoda 5.800 token tasarrufu sağlandığı ve toplam çıktı maliyetinin %65 civarında düştüğü raporlandı.

TEKNOLOJİ FİRMALARININ MÜHENDİSLERİ MAĞARA ADAMI KULLANIYOR

İşin en dikkat çekici tarafı, bu eklentinin sadece amatör yazılımcılar tarafından kullanılmaması. Brussee'nin aktardığı bilgilere göre; OpenAI, Nvidia ve GitHub bünyesinde çalışan üst düzey mühendisler de şu anda Caveman'ı aktif olarak test ediyor veya kullanıyor.

Hatta OpenAI’da Mühendislik Direktörü olarak görev yapan Shayne Sweeney'nin de projeye bizzat katkıda bulunduğu, OpenAI'ın Codex aracı için eklentiye destek ekleyen kodları yazdığı ortaya çıktı.

Yapay zekâ dünyasından üst üste gelen bu tarz "kemer sıkma" haberleri, bu teknolojilerin ekonomik sürdürülebilirliğinin ne kadar kritik bir dönemeçte olduğunu gösteriyor. Artık yapay zekaya göbekten bağlı olan dev şirketler için, robotun ağzından çıkan her bir gereksiz kelimenin bile doğrudan nakit kaybı anlamına geldiği yeni bir "tasarruf çağı" başlıyor.