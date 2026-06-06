Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP’li Elazığ Belediyesi’nin yeni bir harcaması daha gündeme geldi. Elektrik, doğalgaz ve telekom faturalarını zamanında ödeyemediği için gecikme cezalarıyla karşı karşıya kalan belediyenin, tespih müzesi projesi için milyonlarca liralık ihale yaptığı belirlendi.

11 MİLYONLUK TESPİH MÜZESİ

AKP’li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yönetimindeki Elazığ Belediyesi, 11 Mayıs’ta “Hacı Kerim Sunguroğlu Konağı’nın bodrum katında tespih müzesi teşhir, tanzim, tadilat ve uygulama yapım işi” için davet usulüyle ihaleye çıktı. Belediye kayıtlarına göre ihalenin yaklaşık maliyeti 13 milyon 379 bin 589 TL olarak hesaplandı. İhale, 11 milyon 339 bin TL bedelle Gülay Özdemir isimli yükleniciye verildi.

İhaleye ilişkin sözleşmenin 2 Haziran tarihinde imzalandığı öğrenildi. Belediye tarafından hazırlanan ihale dokümanlarında işin tamamlanma süresi ise 3 ay olarak belirlendi.

FATURA BORÇLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Sayıştay raporunda, Elazığ Belediyesi’nin elektrik, doğalgaz ve Telekom faturalarını zamanında ödeyemediği, bu nedenle gecikme cezalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti. Aynı zamanda belediyenin faizli banka kredileriyle finansman sağlamaya çalıştığı, 2024 yılında artan kredi faiz oranlarının da belediye aleyhine işlediği vurgu yapılmıştı.