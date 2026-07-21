Elektrik faturalarını düşürmek amacıyla ev tipi güneş enerjisi sistemlerine yönelen konut sahipleri, öngörülemeyen ek giderlerle karşı karşıya kalıyor. Yüksek ilk kurulum maliyeti, batarya bağımlılığı ve kısa ömürlü ekipman değişimleri uzun vadeli bütçe planlamalarını olumsuz etkiliyor.

BAŞLANGIÇ YATIRIMI VE BATARYA GİDERLERİ NE KADAR?

2026 yılı verilerine göre, 1 kW güç kapasitesine sahip ev tipi sistemlerin kurulum maliyeti 350 ile 550 dolar arasında değişiyor. Ortalama bir müstakil evin 5 ila 10 kW arasındaki güç ihtiyacı dikkate alındığında, ilk yatırım tutarı 1.750 ile 5.500 dolar bandına ulaşıyor. Elektrik kesintileri sırasında şebekeden bağımsız çalışmayı sağlayan batarya sistemlerinin maliyeti ise temel panellerin kurulum bedeliyle yarışıyor.

PARÇA DEĞİŞİMLERİ HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR?

Güneş panelleri için 25 ile 30 yıl arasında kullanım ömrü sunulurken, üretilen enerjiyi kullanılabilir elektriğe dönüştüren invertörlerin kullanım ömrü 5 ila 15 yıl ile sınırlı kalıyor.

Bu durum, sistem ömrü tamamlanmadan önce en az bir kez yüksek maliyetli invertör değişimi yapılmasını zorunlu kılıyor. Lityum-iyon bataryalar ise 10 yıllık garanti süreçlerinde kademeli olarak kapasite kaybı yaşıyor. Kredilendirme yoluyla kurulan ve borcu ödenmeyen sistemler, konut satışlarında gayrimenkulün net getirisini düşürüyor.