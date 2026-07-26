Güneş enerjisi yatırımları kabuğunu kırıyor ve karadan denizlere taşınıyor. Arazi kısıtlamalarını aşmak ve uçsuz bucaksız deniz yüzeylerini temiz enerjiye dönüştürmek isteyen sektör, gözünü "yüzer güneş tarlalarına" dikti. Bu dönüşümün en somut ve heyecan verici adımlarından biri İspanya’da atıldı. Ülkenin ilk açık deniz yüzer güneş enerjisi platformu, zorlu saha testleri için Valencia Limanı’na demirledi.

DENİZ ÜZERİNDEKİ GÜÇ İLE KESİNTİSİZ ENERJİ SUNACAKLAR

İspanyol teknoloji şirketi BlueNewables tarafından geliştirilen ve Naturgy ortaklığıyla hayata geçirilen pilot proje, 500 kW kapasiteye sahip. Valencia Limanı’nın güney mendirek açıklarına yerleştirilecek olan dev platform; sert dalgalar, güçlü rüzgarlar ve tuzlu suyun aşındırıcı (korozyon) etkisi gibi gerçek deniz koşullarında dayanıklılık testinden geçecek.

Valencia’ya ulaşan bu dev yapı, aslında çok daha büyük bir vizyonun ilk ayağı. Proje kapsamında aynı tasarıma sahip iki platformun bir araya getirilmesi planlanıyor. Toplam kurulu gücü 1 MW’a ulaştıracak bu sistem tamamlandığında, yılda yaklaşık 1.500 MWh elektrik üretecek. Bu da yüzlerce hanenin yıllık enerji ihtiyacının tamamen denizden karşılanması anlamına geliyor.

Devasa Boyutlar: Katamaran formunda tasarlanan her bir platform, 64 metre uzunluğa ve 41 metre genişliğe sahip.

Güneş Paneli Ordusu: Bu devasa güvertelerin üzerinde tam 600 adet yüksek verimli güneş paneli yer alıyor.

Modüler ve Seri Üretim: BlueNewables, bu platformları endüstriyel ve modüler tekniklerle üreterek hem maliyetleri düşürmeyi hem de gelecekteki dev projeler için seri üretimi hızlandırmayı hedefliyor.

KÜRESEL PAZARDA YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

İspanya'da doğan bu teknoloji, gelecekte tüm dünyanın enerji haritasını değiştirebilir. Şirketin ana hedefi, bu ölçeklenebilir ve taşınabilir sistemi küresel pazara ihraç etmek.

Uzmanlar, Valencia’daki testlerin başarılı olması durumunda yenilenebilir enerjide hibrit bir dönemin başlayabileceğini belirtiyor. Gelecekte, açık deniz rüzgar santrallerinin bulunduğu bölgelere bu yüzer güneş panelleri de entegre edilerek, aynı deniz sahasından iki kat daha fazla enerji elde etmek mümkün olacak.