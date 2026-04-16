Dünyanın demir ağırlıklı çekirdeğindeki sıcaklık yaklaşık 5.200°C seviyelerinde seyrediyor. Bu ısı, teorik olarak jeotermal enerji üretimi için sınırsız bir kaynak demek. Dünya’nın iç ısısının yalnızca yüzde 0,1’lik bir kısmının bile kullanılması, küresel enerji ihtiyacını 20 milyon yılı aşan bir süre boyunca karşılamaya yetecek bir potansiyel sunuyor. Ancak bugüne kadar mekanik sondaj uçları bu sıcaklık ve derinliklere dayanamıyordu. Ta ki Quaise Energy’nin millimetre dalga sondaj teknolojisi sahneye çıkana kadar.

Sondaj Ucu Değil, Kaya Buharlaştırıcı

Project Obsidian’ın merkezinde, klasik mekanik sondaj yöntemlerini tamamen ortadan kaldıran yenilikçi bir teknoloji yatıyor: Millimetre dalga sondajı. Bu yöntem, geleneksel elmas uçlar yerine yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanarak kayayı doğrudan buharlaştırıyor veya aşındırıyor. Sistemde yüzeyde bulunan ve “gyrotron” adı verilen ileri düzey bir cihaz tarafından üretilen enerji, dalga kılavuzları aracılığıyla yer altına iletiliyor. Bu yaklaşım, aşırı sıcaklık ve derinlik koşullarında mekanik ekipmanların karşılaştığı aşınma ve arıza sorunlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Sondaj sürecinde oluşan kaya parçalarının yüzeye taşınması ise basınçlı gaz akışına dayalı bir temizleme sistemi ile sağlanıyor.

"Dünyanın İlk Süper Sıcak Jeotermal Santrali" Oregon'da Yükseliyor

Quaise Energy, ABD’nin Oregon eyaletinde Project Obsidian ile jeotermal enerjiyi bugüne kadar ulaşılamamış bir sıcaklık aralığına taşımayı hedefliyor. Şirket, yer altındaki 300 ila 500 santigrat derece arasındaki kayaçlardan elektrik üretmeye odaklanıyor. Bu sıcaklık seviyeleri, mevcut jeotermal sistemlere kıyasla ciddi bir verim sıçraması yaratıyor. Bu koşullarda tek bir kuyunun, geleneksel jeotermal yöntemlere göre 10 ila 100 kat daha fazla enerji üretebilmesi mümkün hale geliyor.

50 MW’dan Gigawatt Seviyesine: Kademeli Büyüme Modeli

Project Obsidian’ın geliştirme süreci kademeli bir büyüme modeli üzerine kurulu. İlk aşamada 50 megawatt (MW) kapasite hedeflenirken ikinci aşamada tesisin 250 MW seviyesine çıkarılması planlanıyor. Uzun vadede ise projenin 1 gigawattın üzerinde üretim kapasitesine ulaşması amaçlanıyor. Şirket, tesisin 2030 yılına doğru devreye alınmasını hedefliyor. Proje tamamlandığında, kesintisiz ve karbon salımı olmayan baz yük elektrik üretimi sağlayabilecek büyük ölçekli bir altyapı ortaya çıkması bekleniyor.

Mükemmel Su Davranışı ve Mühendislik Kontrolü

Süper sıcak jeotermal sistemlerde suyun davranışı klasik koşullardan farklı bir fiziksel yapıya dönüşüyor. 300-500°C aralığında su, hem gaz benzeri akışkanlık hem de yüksek yoğunluk özelliklerini aynı anda gösterebiliyor. Bu durum, yer altındaki çatlak ağlarında akışkanın daha verimli dolaşmasını sağlarken, ısı transferini de maksimum seviyeye çıkarıyor. Aynı zamanda üretim ve enjeksiyon kuyuları arasındaki yoğunluk farklarının optimize edilmesiyle pompalama kayıplarının azaltılabileceği ifade ediliyor. Project Obsidian yaklaşımında bu süreçlerin mühendislik yoluyla kontrol edilmesiyle kireçlenme ve korozyon gibi sistem performansını düşüren etkilerin azaltılması amaçlanıyor.

Jeotermal Artık "Her Yerde" Kullanılabilir

Günümüzde jeotermal enerji için uygun bölgeleri tespit etmek ve oralarda çalışmak gerekiyor. Quaise Energy ise geliştirdiği teknolojinin yalnızca belirli jeotermal bölgelerle sınırlı kalmayacağını savunuyor. Daha derin ve daha sıcak kaynaklara ulaşılabilmesi sayesinde jeotermal enerji potansiyelinin geleneksel sıcak nokta bölgelerinin ötesine taşınabileceği ifade ediliyor. Bu yaklaşımın, jeotermal enerjiyi dünya genelinde çok daha geniş bir coğrafyada erişilebilir hale getirebileceği ve küresel ölçekte enerji üretim haritasını değiştirebileceği belirtiliyor.