Almanya'da çatı tipi güneş enerjisi sistemlerine ve batarya depolama çözümlerine yönelik artan yoğun talep, elektrik dağıtım süreçlerinde dijital bir dönüşümü beraberinde getirdi.

Ülkenin önde gelen dağıtım şirketlerinden Netze BW, 15 kW’a kadar olan küçük ölçekli çatı üstü güneş enerjisi kurulumları için şebeke bağlantı başvurularını otomatik olarak değerlendiren yeni bir yazılımı devreye soktu.

Yeterli şebeke kapasitesine sahip bölgelerde daha önce ortalama 12 gün süren, ülke genelinde ise 80 güne kadar uzayabilen onay süreci, bu dijital sistem sayesinde yaklaşık 5 dakikaya indi.

Geliştirilen sistem; elektrik hatlarını, trafo merkezlerini ve tüketici bağlantılarını içeren dijital bir şebeke modeli üzerinden anlık hesaplamalar yapıyor.

Yazılım, mevcut kapasiteyi ve teknik kısıtlamaları otomatik kontrol ederek şartları sağlayan başvurulara beş dakika içinde bağlayıcı şebeke bağlantı onayı veriyor.

Otomatik sistemin ürettiği yanıtların yalnızca bir ön bilgilendirme olmadığını vurgulayan şirket yetkilileri, onay belgelerinde sistemin bağlanacağı noktanın da açıkça belirtildiğini ifade ediyor. Ancak kapasitenin yetersiz veya sınırlı olduğu kritik bölgelerdeki talepler, detaylı inceleme için yine uzmanlar tarafından manuel değerlendirmeye yönlendiriliyor.

BAŞVURULARIN 5 BİNİ 5 DAKİKA İÇİNDE ONAYLANDI

Kasım 2025’teki test sürecinin ardından Temmuz 2026 sonlarında tam kapasiteyle kullanıma sunulan sistem, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Şirkete iletilen 16 binden fazla küçük ölçekli kurulum başvurusunun 5 binden fazlası doğrudan beş dakika içinde onaylandı.

Çevrim içi müşteri portalı üzerinden günün her saati başvuru kabul eden şirket, dijitalleşme adımları sayesinde şebeke bağlantı taleplerinin yüzde 99’unu dijital ortamda toplamayı başardı.