Kış aylarıyla birlikte ev ekonomisini korumak isteyenlerin en çok tartıştığı konu ısıtma sistemlerinin çalışma düzeni oluyor. Yıllardır bir kesim duvarların soğumaması için ısıtmayı gün boyu düşük derecede açık tutmanın daha ekonomik olduğunu savunurken, diğer kesim sadece ihtiyaç duyulduğunda çalıştırmanın tasarruf sağladığını öne sürüyor. İngiltere'nin ünlü tüketici hakları ve tasarruf uzmanı Martin Lewis'in platformu Para Tasarrufu Uzmanı (MSE), enerji devleri ve tesisat mühendislerinin verilerini inceleyerek bu ikilemi çözen net bir rapor yayınladı.

SÜREKLİ AÇIK BIRAKMAK FATURAYI KABARTIYOR

Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda uzmanların üzerinde uzlaştığı temel kural netleşti. Rapora göre, ısıtma sistemini tüm gün açık bırakmak evdeki ısı kaybını artırıyor ve doğrudan daha yüksek faturalara yol açıyor. Enerji Tasarrufu Vakfı, sistemi kesintisiz çalıştırmak yerine yalnızca evde olunan ve ihtiyaç duyulan saatlerde ısıtma yapılmasını tavsiye ediyor. Evde kimse yokken ısıtmayı kapatmak ve zamanlayıcılı termostat kullanarak eve dönmeden kısa süre önce devreye sokmak en ekonomik yöntem olarak öne çıkıyor.

BU EVLERDE İSE TAM TERSİ GEÇERLİ

Genel kural "ihtiyaç duydukça yak" olsa da uzmanlar her konutun aynı olmadığına dikkat çekiyor. Isıtma uzmanları, 2005 sonrası üretilen modern yoğuşmalı kombi veya ısı pompası kullanan ve günün büyük bölümünü evde geçirenler için "düşük ve yavaş" yaklaşımın daha verimli olabileceğini belirtiyor. Özellikle duvar ve çatı yalıtımı güçlü olan veya yerden ısıtma sistemi bulunan evlerde iç sıcaklığı 18-19 derece arasında sabit tutmak daha az yakıt tüketiyor. Hızlı ısınıp çabuk soğuyan alçıpan duvarlı veya gün boyu boş kalan evlerde ise bu yöntem tamamen zarar yazıyor.

RUTUBET VE KÜFE KARŞI SABİT ISI DETAYI

Uzmanların uyardığı bir diğer kritik nokta ise nem dengesi oldu. Isıtma sisteminin sık sık kapatılıp yüksek derecelerde tekrar açılmasının, duvar içlerinde nem birikimine yol açabileceği belirtiliyor. Biriken bu nemin zamanla rutubet ve küf sorunlarını tetiklediği ifade edilirken, ev sıcaklığını dengede tutmanın yapı sağlığını koruduğu vurgulanıyor.

KENDİ FORMÜLÜNÜZÜ SAYAÇ TESTİYLE BULUN

Her evin yalıtımı ve kullanım alışkanlığı farklı olduğu için uzmanlar vatandaşlara pratik bir sayaç testi öneriyor. Dış hava sıcaklıklarının birbirine yakın olduğu iki farklı dönemde hem "sürekli kısık ayar" hem de "aç-kapa" yönteminin denenip sayaç değerlerinin kıyaslanması, hangi yöntemin o evin bütçesine gerçekten dost olduğunu kesin olarak ortaya koyuyor.