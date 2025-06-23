Yaz aylarında sıcaklıkların artması, evlerdeki buzdolaplarını adeta 7/24 çalışır hale getiriyor. Bu yoğun kullanım, bir yandan elektrik faturalarında gözle görülür artışlara neden olurken, diğer yandan gıdaların bozulmadan saklanabilmesi için doğru sıcaklık ayarlarının yapılmasını zorunlu kılıyor.

Uzmanlar, ideal ısı seviyelerine dikkat edilmediğinde sadece enerji tüketiminin değil, gıda kaynaklı zehirlenme risklerinin de arttığına dikkat çekiyor. Özellikle hassas ürünlerin korunması açısından buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin doğru ayarlanması büyük önem taşıyor.

İDEAL SICAKLIK DEĞERİ NE OLMALI?

Yaz döneminde buzdolabının soğutucu kısmı için önerilen ideal sıcaklık 2-3°C arasında olmalı. Dondurucu bölüm içinse bu değer -18°C olarak belirtiliyor.

Eski tip manuel termostatlı cihazlar kullananlar, ayar düğmesini “4” veya “5” konumuna getirmeli. Bu değerler, gıdaların bozulmadan daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlamak için oldukça kritik.

BU AYARIN ARTILERI NELER?

* Gıdaların tazeliği daha uzun süre korunabiliyor.

* Et, süt, balık gibi kolay bozulabilen hassas ürünler güvenle saklanabiliyor.

* Zararlı bakteri oluşumunun önüne geçilerek sağlık riskleri azaltılıyor.

PEKİ DEZAVANTAJLARI NELER?

* Elektrik tüketimi artabiliyor. Çünkü kompresör daha sık devreye giriyor.

* Bazı besinlerin donma riski oluşuyor. Özellikle sebzeler ve yumurta bu durumdan olumsuz etkilenebiliyor.

* Fazla soğutma nedeniyle buzdolabının iç duvarlarında buzlanma meydana gelebiliyor.

UZMANINDAN BUZDOLABI KULLANIMIYLA İLGİLİ PRATİK ÖNERİLER

* İç sıcaklığı bir termometre yardımıyla düzenli olarak kontrol edin.

* Buzdolabının kapağını gereksiz yere sık sık açmaktan kaçının.

* Sıcak yemekleri doğrudan buzdolabına koymak yerine önce oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

* Cihazı doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve hava sirkülasyonu olan bir noktaya yerleştirin.