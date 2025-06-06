Türkiye’de milyonlarca kişi açlık sınırındaki ücretler ile ay sonunu getirmeye çalışırken iktidar, ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek, bol keseden harcıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan için konuklarına hediye etmek üzere tanesi 1.928 liradan 7 adet tespih alındı, faturası ise devlete kaldı. ‘Sıkma kehribar ve püsküllü gümüş’ tespihlere toplam 13 bin 500 lira ödendi. Ayrıca Işıkhan için çay ve kahve koleksiyon takımları ile porselen vazo da alındı. Bakan Işıkhan’ın konuklarına vereceği bu hediyelerin kutuları da ayrı bir masraf kalemi olarak çıktı. Kutular için de 10.125 TL masraf yapıldı.

YURT DIŞINA GÖTÜRECEK

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndaki bilgiye göre Işıkhan’ın hediye edeceği tespihler için ‘Bakan Bey’in Yurt Dışı Seyahatinde Hediye Edilmek İçin Tespih Alınması İşi’ başlığına yer verildi. Tespihlere temsil ve ağırlama gideri harcama kaleminden 16 Mayıs 2025’te 13.500 TL ödendi. ‘Sayın Bakanımızın yurt dışı seyahatlerinde ikili görüşmelerde verilmek üzere hediyelik eşya’ başlığıyla da ‘100. yıl koleksiyon çay takımı, 100. yıl koleksiyon kahve takımı, 100. yıl gülabdan ve sevgi çiçeği porselen vazo’ alındı. Bu hediyelikler için de 30 Mayıs 2025’te 44.833 TL ödendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın tespih ve diğer hediyelikleri için 7 Mayıs 2025’te de 10.125 lira ödenerek eşya kutusu satın alındı. Bu yılın sadece ilk 5 ayında bakanlık, temsil ve tanıtma gideri kapsamında sosyal tesis- lerdeki misafir ağırlamaları, ikram ve yemeklere de 2 milyon 200 bin lira harcadı.

Kuru pasta, su böreğine 67.514 TL ödendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Üsküdar sosyal tesislerinde misafir heyeti ile halk gününde ikram edilen yemek bedeli için verilen 53.097 TL’lik harcama bakanlığın ikram ve yemek bedelleri arasında yer aldı. 20 Mayıs 2025’te kuru pasta, çikolata, su böreği ve fıstıklı baklava için 67.514 TL, 7 Mayıs 2025’te hediyelik çifte kavrulmuş lokuma 37.920 TL, 22 Mayıs 2025’te İzmir Alsancak Sosyal Tesisleri’nde misafir heyeti yemeği için 27.257 TL harcandı. 14 Mayıs 2025’te yemek için 50 bin TL, 12 Mayıs 2025’te yemek için 59.090 TL, 5 Mayıs 2025’te temsil ağırlama giderinde ikram için 52.230 TL ödendi.