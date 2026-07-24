Sıcaklıkların yükselmesi ve enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte sosyal medyada ve internet forumlarında, buzdolabı kapaklarına takılan dekoratif magnetlerin elektrik tüketimini yükselttiği yönünde iddialar yeniden yayılmaya başladı. Magnetlerin kapı contalarını zayıflattığı ve dahili sensörleri bozduğu yönündeki iddialara ilişkin beyaz eşya üreticileri ve enerji uzmanları resmi açıklamalarda bulundu.

HERHANGİ BİR ETKİSİNİN BULUNMADIĞI AÇIKLANDI

Ev aletleri üreticisi Bosch tarafından yapılan açıklamada, dekoratif buzdolabı magnetlerinin cihazların enerji tüketimi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığı bildirildi. İspanya’nın ulusal enerji şirketi Endesa da söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederken, LG tarafından yayımlanan bilgilendirme kılavuzunda kapıdaki magnetlerin enerji tüketimi, cihaz ömrü veya gıda kalitesi üzerinde bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Applied Physics Reviews dergisinde 2022 yılında yayımlanan hakemli bir çalışmada ise dekoratif magnetlerin genellikle 0,005 tesla seviyesinin altında manyetik alan ürettiği ve 0,01 teslanın altındaki statik manyetik alanların soğutma sistemindeki bileşenlerde tespit edilebilir bir değişikliğe yol açmadığı vurgulandı.

BUZDOLABININ ENERJİ TÜKETMESİNİN SEBEBİ KAPAĞIN SÜREKLİ AÇILMASI

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre buzdolapları bir evdeki toplam elektrik kullanımının ortalama yüzde 5 ila 8'ini oluşturuyor. Yaz aylarında tüketimin artmasında magnetlerin değil, sıcak havanın içeri girmesine yol açan sık kapı açma alışkanlıklarının, dolabın kapasitesinden fazla doldurulmasının ve sıcak gıdaların doğrudan dolaba konulmasının rol oynadığı belirtildi.

Ayrıca no-frost olmayan cihazlarda oluşan buzlanmanın enerji tüketimini yüzde 30'a kadar artırdığı, kirli kondanser bobinleri ile yıpranmış kapı contalarının da performansı olumsuz etkilediği ifade edildi.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞU BIRAKIN

Cihazların konumu ve yaşı da tüketim miktarında doğrudan belirleyici oluyor. Fırın yakınına veya güneş ışığı alan yerlere konulan buzdolapları daha fazla enerji harcarken, uzmanlar cihaz arkasında en az 10 santimetre havalandırma boşluğu bırakılmasını öneriyor.

Enerji kurumlarının verilerine göre C sınıfı bir buzdolabı yılda yaklaşık 646 kilovatsaat elektrik tüketirken, A+++ sınıfı modellerde bu miktar 175 kilovatsaate kadar düşüyor. ABD Çevre Koruma Ajansı kılavuzları da 2000 yılı öncesinde üretilmiş cihazların yeni modellerle değiştirilmesinin elektrik kullanımında yüzde 40'a varan tasarruf sağladığını gösteriyor.