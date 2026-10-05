Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte milyonlarca hane kombilerini yakmaya başladı. Ama kombilerin açılmasıyla ay sonu gelen yüksek doğalgaz faturaları bütçeleri zorluyor.

Tüketici uzmanları ve iklimlendirme profesyonelleri, evde hiçbir tadilat yapmadan, sadece radyatör vanalarının ayarını değiştirerek binlerce lira tasarruf etmenin altın kuralını açıkladı. Peteklerin üzerindeki rakamların aslında ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte doğalgaz faturanızı hafifletecek o yöntem...

PETEKLERDEKİ NUMARALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Birçok kişi termostatik radyatör vanalarındaki (TRV) 1, 2, 3, 4 ve 5 gibi sayıları peteğin sıcaklık seviyesi olarak görse de, bu numaralar aslında odanın hedef sıcaklığını temsil eder.

Termostatik vana, bulunduğu odanın sıcaklığını ölçer ve odayı ayarlanan dereceye getirene kadar peteğe sıcak su girmesine izin verir; hedef sıcaklığa ulaşıldığında ise vanayı otomatik kapatır.

"VANAYI BU NUMARADAN YUKARIYA GETİRMEYİN"

İklimlendirme uzmanları, evdeki konforu bozmadan tasarruf etmenin püf noktasını şu sözlerle özetliyor:

"Ana oda termostatının bulunduğu oda hariç, diğer odalardaki radyatör vanalarını asla 3 numarasının üzerine çıkarmayın! Tüm petekleri 5 konumuna almak, sistemin durmaksızın çalışmasına ve kombinizin gereksiz yere yüksek yakıt tüketmesine neden olur."

HANGİ ODA HANGİ AYARDA OLMALI?

Evdeki her odanın kullanım amacına ve ihtiyaç duyduğu sıcaklığa göre vana ayarı yapılması öneriliyor:

Oturma Odası ve Salon: Günün büyük bölümünün geçirildiği bu alanlarda oda sıcaklığının 20°C - 21°C civarında olması idealdir. Bu nedenle vana ayarı 3 veya 3,5 konumunda tutulabilir.

Yatak Odaları: Sağlıklı ve konforlu bir uyku için ideal oda sıcaklığı 16°C - 18°C arasıdır. Yatak odalarındaki vanaları 2 ile 3 arasında tutmak hem daha rahat uyumanızı sağlar hem de faturanızı düşürür.

Mutfak ve Kullanılmayan Odalar: Mutfakta yemek pişerken oluşan ısı da hesaba katılarak vana 2 konumuna getirilebilir. Az kullanılan veya boş tutulan odalarda ise vana 1 veya 2 konumunda tutularak evin genel ısı dengesi korunabilir.

KÜÇÜK BİR DERECE DEĞİŞİMİYLE BİNLERCE LİRA TASARRUF EDİN

Uzman verilerine göre evlerdeki genel sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek bile yıllık yakıt tüketiminde %7 ila %10 arasında tasarruf sağlıyor.

Termostatik vana ve oda termostatı kombinasyonu, merkezi ısıtma veya kombi sisteminin durmaksızın çalışmasını engeller. Sistem, ayarlanan sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak durur ve sıcaklık düşene kadar ekstra gaz harcamaz. Bu küçük ama etkili alışkanlık sayesinde kış boyunca doğalgaz faturanızda ciddi oranda bütçe dostu sonuçlar elde edebilirsiniz.