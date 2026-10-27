Artan ısınma giderleri kış aylarında hane bütçelerini zorlamaya devam ederken, uzmanlar faturaları doğrudan etkileyen kritik bir yöntemi paylaştı. Birçok evde fark edilmeden yapılan ve ısı kaybına yol açan alışkanlıklar sona eriyor. Faturayı yarı yarıya düşüren perde hilesi açıklandı; bu basit kural sayesinde petekten yayılan sıcaklık doğrudan oda içine dağılıyor ve ev adeta bir ısı deposuna dönüşüyor. İşte faturayı hafifletecek o altın değerindeki adımlar...

ISI KAYBINI SIFIRLAYAN YÖNTEM

Açıklanan yöntemin ilk ve en kritik kuralı, tül ve perdelerin kalorifer petekleriyle olan temasını doğru ayarlamak. Uzun perdeler peteğin üzerini kapattığında, yükselen sıcak hava odanın içine yayılmak yerine perde ile cam arasında sıkışıp kalıyor. Bu durum, harcanan enerjinin büyük kısmının camdan dışarı sızmasına neden oluyor. Faturayı düşürmek için perdelerinizi peteğin arkasına sıkıştırarak veya petek hizasının üzerinde biten modeller tercih ederek sıcak havanın oda içinde özgürce dolaşmasını sağlamalısınız.

GÜNDÜZ İÇERİ ALIN, GECE BARİYERE DÖNÜŞTÜRÜN

Doğal ısı kaynağı olan güneşten maksimum düzeyde yararlanmak faturaları yarı yarıya düşürmenin ikinci adımı. Gündüz saatlerinde güneş gören pencerelerin perdelerini tamamen açarak evin doğal yolla ısınmasını sağlayın. Hava kararmaya başladığı anda ise kalın perdelerinizi kapatarak dışarıdan gelecek soğuk hava dalgasına karşı güçlü bir yalıtım bariyeri oluşturun. Böylece gündüz toplanan ısı gece boyunca muhafaza edilir.

KALIN KUMAŞ VE TERMAL PERDE ETKİSİ

Soğuk havanın en hızlı sızdığı noktalar pencerelerdir. Standart ince tüller soğuğu engellemekte yetersiz kalır. Kışın kadife, kalın dokulu veya özel termal (ısı yalıtımlı) perdeler kullanmak, camdan gelen soğuk havayı keserek oda sıcaklığını 2 ila 4 derece arasında yükseltir. Bu durum, kombinin daha az çalışmasını sağlayarak faturaya doğrudan tasarruf olarak yansır.

Kombinizin derecesini artırıp yüksek faturalarla karşılaşmak yerine, açıklanan bu basit perde hilesini uygulayarak evinizde maksimum ısı verimi sağlayabilirsiniz. Doğru zamanlama ve doğru perde kullanımıyla bu kış hem sıcacık oturmak hem de bütçeyi korumak oldukça kolay.