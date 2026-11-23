Lyon kentinin Confluence bölgesinde inşa edilen ve 23 daireden oluşan Essentiel adlı bina, 17 Kasım'da hizmete açıldı. Avusturyalı mimarlık şirketi Baumschlager Eberle tarafından geliştirilen yapı, güneş ışığından ve içeride yaşayan insanların ürettiği ısıdan yararlanıyor. Böylece enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

NE KALORİFERE NE DE KLİMAYA İHTİYAÇ DUYUYOR

Binada kullanılan ve 2226 olarak adlandırılan mimari yöntem, iç mekan sıcaklığını yıl boyunca konforlu seviyelerde tutmayı hedefliyor. Kış aylarında dairelerin 20 ila 22 derece, sıcak hava dalgalarında ise yaklaşık 26 ila 28 derece arasında kalması öngörülüyor.

Bu sistemin en önemli özelliği, normal apartmanlara göre çok daha kalın inşa edilen duvarlar. Yaklaşık 61 santimetre kalınlığındaki duvarlar, kışın içerideki ısının dışarı kaçmasını önlerken yazın da dışarıdaki sıcak havanın içeri girmesini zorlaştırıyor.

Üstelik yalnızca güneş ışığı değil, evde yaşayan insanların vücut ısısı da değerlendiriliyor. Yemek pişirmek, duş almak ve elektrikli cihazları çalıştırmak gibi günlük faaliyetlerden ortaya çıkan sıcaklık, binanın yalıtımlı yapısı sayesinde içeride tutuluyor.

Dairelerin pencerelerinde bulunan ahşap havalandırma panelleri ise sıcaklık, nem ve hava kalitesini ölçen sensörlerle otomatik olarak açılıp kapanıyor. Özellikle yaz gecelerinde dışarıdaki serin havanın içeri alınması sağlanıyor.

ENERJİ FATURALARINI YÜZDE 80 AZALTABİLİR

Projeyi geliştiren Fransız gayrimenkul şirketi Nexity, yeni sistem sayesinde konutların enerji faturalarında yüzde 80'e varan tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Üç odalı bir dairede yıllık tasarrufun yaklaşık 380 avroya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Binada geleneksel ısıtma ve klima kullanımına ihtiyaç duyulmaması hedeflense de Fransa'daki yasal zorunluluklar nedeniyle dairelere yardımcı ısıtıcılar ve mekanik havalandırma sistemi de yerleştirildi. Bu cihazların yalnızca aşırı hava koşullarında veya konutların uzun süre boş kalması durumunda kullanılması planlanıyor.

Özel yalıtım malzemeleri ve teknik gereklilikler nedeniyle binanın yapım maliyeti, geleneksel konutlara göre yaklaşık yüzde 15 daha yüksek oldu.

Şirket, aynı yöntemi Paris yakınlarındaki La Garenne-Colombes kentinde de uygulamaya hazırlanıyor. 2028 yılı sonunda tamamlanması planlanan yeni projede 80 konut bulunacak. Bu yapıların da minimum enerji tüketimiyle yıl boyunca konforlu sıcaklıkta kalması hedefleniyor.