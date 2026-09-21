Güneş paneli kullanan haneleri ilgilendiren yeni düzenleme Almanya'da gündeme geldi. İlk bakışta elektrik faturasını yüzde 90 artıracakmış gibi görünen planın ayrıntıları ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yüzde 90'lık artış faturanın tamamına uygulanmayacak. Peki güneş paneli sahipleri 2029'dan itibaren gerçekten ne kadar daha fazla ödeyecek?

2029 yılından itibaren kendi güneş enerjisi sistemine sahip bazı hanelerin elektrik şebekesi için daha yüksek bir temel ücret ödemesi planlanıyor.

Almanya Federal Şebeke Ajansı, düzenlemeye ilişkin taslağını 6 Ağustos 2026'da yayımladı. Taslakta en çok dikkat çeken ayrıntı ise şebeke maliyetlerinde yüzde 70 ila yüzde 90 arasında bir artış öngörülmesi oldu.

Bu oran ilk bakışta elektrik faturasının da yüzde 90 zamlanacağı izlenimini yaratıyor, ancak düzenlemenin ayrıntıları incelendiğinde durumun bundan oldukça farklı olduğu görülüyor.

Çünkü söz konusu artış, toplam elektrik faturasına değil, sabit temel ücretin içindeki belirli bir şebeke maliyetine uygulanacak.

Federal Şebeke Ajansı, haneler için yıllık ek maliyetin 100 eurodan daha düşük olmasını öngörüyor. Güneş enerjisi sektörü ise bazı durumlarda bu artışın 155 euroya kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Yüzde 90'lık artış neden elektrik faturasını yüzde 90 artırmıyor?

Elektrik faturası kabaca iki temel bölümden oluşuyor. Bunlardan ilki, tüketilen elektrik miktarına göre hesaplanan enerji bedeli. İkincisi ise tüketim miktarından bağımsız olarak ödenen sabit temel ücret.

Şebeke maliyetleri de bu temel ücretin içinde yer alıyor.

Planlanan yüzde 70 ila yüzde 90 arasındaki artış, faturanın tamamına değil, temel ücretin içindeki şebeke maliyeti bölümüne uygulanacak.

Bu nedenle manşetlerde yer alan yüzde 90 oranı, elektrik faturasının yüzde 90 artacağı anlamına gelmiyor.

Kimler yeni ücretten etkilenecek?

Taslakta düzenlemenin kapsamı da tanımlanıyor. Buna göre düşük voltajlı şebekeden elektrik çeken ve aynı şebeke bağlantısı üzerinden, örneğin fotovoltaik sistem aracılığıyla, elektrik üreten tüketiciler yeni düzenlemeden etkilenecek.

Balkon tipi güneş enerjisi sistemleri ise kapsam dışında tutuluyor.

Peki güneş paneli sahiplerinden neden daha fazla ücret alınacak?

Düzenlemenin arkasında mevcut şebeke ücretlendirme sistemine ilişkin bir tartışma bulunuyor.

Bugünkü sistemde şebeke maliyetleri büyük ölçüde tüketilen elektrik miktarı üzerinden karşılanıyor. Güneş paneli bulunan ve ürettiği elektriğin önemli bölümünü kendi kullanan haneler şebekeden daha az elektrik satın alıyor. Buna bağlı olarak şebeke maliyetlerine yaptıkları katkı da azalıyor.

Ancak güneş paneli bulunan bir ev, güneşin olmadığı gece saatlerinde veya kış aylarında şebekeye ihtiyaç duymaya devam ediyor. Aynı şekilde kötü hava koşullarında üretim düştüğünde de elektrik şebekesi hazır durumda tutuluyor.

Yani tüketim azalsa bile şebekenin bakım, işletme ve kullanılabilir durumda tutulmasına ilişkin maliyetlerin tamamı ortadan kalkmıyor.

Federal Şebeke Ajansı, mevcut sistemin bu nedenle bir dengesizlik oluşturduğunu belirtiyor. Mevcut düzenlemenin 2028 sonunda sona ermesi, yeni sistemin ise 2029 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

100 euroluk ücret 190 euro mu olacak?

Yüzde 90'lık oranın gerçek etkisini görmek için basit bir örnek vermek mümkün.

Yeni düzenlemeden etkilenecek şebeke maliyeti bölümünün yıllık 100 euro olduğunu varsayalım. Yüzde 70'lik artış bu tutara 70 euro, yüzde 90'lık artış ise 90 euro eklenmesi anlamına gelir.

Bu yalnızca örnek bir hesaplama. Gerçek tutar, ilgili şebeke operatörünün tarifesine ve bölgesel maliyetlere göre değişecek.

Federal Şebeke Ajansı, haneler için yıllık ek maliyetin 100 eurodan düşük kalmasını öngörüyor. Güneş enerjisi sektörü ise bazı durumlarda ek maliyetin 155 euroya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Dolayısıyla yüzde 90'lık oranı doğrudan elektrik faturasının tamamına uygulamak doğru değil.

Güneş panelinin sağladığı tasarruf devam edecek

Yeni şebeke ücreti, güneş enerjisi sistemlerinin sağladığı elektrik tasarrufunu ortadan kaldırmıyor.

Bir hane kendi ürettiği elektriği doğrudan kullandığında şebekeden satın aldığı elektrik miktarı azalıyor. Kilovatsaat başına yaklaşık 30 sentlik elektrik maliyeti üzerinden hesaplandığında, yılda 2.000 kilovatsaat elektriğin doğrudan güneş enerjisinden karşılanması yaklaşık 600 euroluk enerji maliyetinin önüne geçebiliyor.

Bu nedenle 155 euroya kadar çıkabileceği tahmin edilen ek şebeke ücretinin, güneş enerjisinden sağlanan toplam tasarrufun tamamını ortadan kaldırması beklenmiyor.

Burada önemli noktalardan biri, üretilen elektriğin ne kadarının ev içinde doğrudan kullanılabildiği. Güneş enerjisinin üretildiği saatlerde elektrik tüketimini artırmak veya batarya gibi depolama sistemlerinden yararlanmak, öz tüketim oranını yükseltebiliyor.

Türkiye'deki güneş paneli sahipleri de dikkatle izliyor

Güneş enerjisinin yaygınlaştığı Türkiye'de de Almanya'daki düzenleme, çatı tipi güneş paneli kullanan tüketiciler açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Türkiye'de şu anda Almanya'daki taslağın aynısının uygulanacağına ilişkin bir karar bulunmuyor, ancak güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, şebekenin sabit maliyetlerinin nasıl karşılanacağı konusu gelecekte Türkiye'de de tartışılabilecek başlıklardan biri olabilir.

Düzenleme henüz kesinleşmedi

Buradaki rakamların henüz kesinleşmiş bir ücret tarifesi olmadığı özellikle belirtilmeli. Federal Şebeke Ajansı'nın yayımladığı düzenleme bir taslak niteliğinde.

Dernekler ve diğer ilgili taraflar taslağa ilişkin görüşlerini 18 Eylül 2026'ya kadar iletebiliyor. Federal Şebeke Ajansı'nın nihai kararı 2026 yılının sonuna kadar vermesi ve yeni sistemin 2029'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Ayrıca 1 Nisan 2028'den itibaren şebeke operatörlerinin hem elektrik üreten hem de tüketen işletmeleri tespit ederek elektrik tedarikçilerine bildirmesi öngörülüyor.

Bu süreçte düzenlemenin ayrıntıları ve güneş paneli sahipleri için ortaya çıkacak gerçek maliyetler değişebilir.

Güneş paneli sahipleri şimdiden ne yapmalı?

Şimdilik tüketicilerin bu düzenleme nedeniyle herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Mevcut elektrik faturalarındaki enerji bedeli ile sabit temel ücreti ayrı ayrı incelemek, yüzde 90'lık oranın neden toplam faturaya uygulanmadığını anlamaya yardımcı olabilir.

Güneş enerjisi sistemi kurmayı düşünenlerin ise yalnızca panel kapasitesine değil, üretilen elektriğin ne kadarını doğrudan tüketebileceğine de bakması gerekiyor.

Çünkü yeni düzenleme yürürlüğe girse bile güneş enerjisinin ekonomik hesabında önemli unsurlardan biri, üretilen elektriğin ne kadarının evde kullanılabildiği olmaya devam edecek.