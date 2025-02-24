Mutfak, banyo gibi yerlerde bulunan fayanslar uzun süre kullanımdan sonra pas tutabilir ya da sararabilir. Bunlara genelde bazı malzemeler de etki edebiliyor. Fakat bunları kimyasallara bulaşmadan halledebilirsiniz.

DOĞAL MACUNLA FAYANSLAR ESKİ HALİNE GELECEK

Öncelikle fayansların yüzeyinde bulunan toz ve kirleri bir bez yardımıyla iyice temizleyin. Bir kaba limon sıkın ve tuz ekleyerek bu tuzdan macun kıvamı elde edin. Ve bu macunu pas lekesi olan yerlere uygulayın. 10 ya da 15 dakika bu macunu beklettikten son limonun asidik yapısından kaynaklı paslar kolayca çözülecek.

BOL SUYLA OVALAYIN

Son olarak ise bir fırça yardımıyla ya da süngerle lekelerin olduğu kısımları ovalayın. Ve bolca suyla durulayın.