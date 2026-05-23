Respo Center beslenme uzmanı Aleksandra Kuren, gıda otoritelerine yaptığı açıklamada, çileğin herkes için güvenli bir meyve olmadığını kronik vaka örnekleriyle duyurdu. Yapılan klinik değerlendirmelere göre, çilek tüketimi sonrasında döküntü, dudak ve ağız çevresinde ani şişme, mide rahatsızlıkları ile solunum yolları tıkanıklığı gibi ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Semptomların bir kısmı tüketimin hemen ardından ortaya çıkarken, bazılarının ise vücutta saatler sonra aktifleştiği saptandı.

HUŞ AĞACI POLENİ ALERJİSİ OLANLARDA ÇAPRAZ REAKSİYON RİSKİ

Tıbbi verilere göre, huş ağacı polenine alerjisi olan bireyler, çilek tükettiklerinde "çapraz reaksiyon" adı verilen akut bir sendromla karşı karşıya kalıyor. Özellikle polen konsantrasyonunun zirve yaptığı dönemlerde çilek yenmesi; ağız içinde şiddetli kaşıntı, yanma ve dudakların nefes almayı zorlaştıracak boyutta şişmesine neden oluyor. Uzmanlar, vücut direncinin düştüğü hastalık dönemlerinde bu semptomların daha agresif seyrettiğini vurguluyor.

HİSTAMİN VE SALİSİLAT INTOLERANSI ASTIMI TETİKLİYOR

Çilek, insan vücudunda histamin salınımını doğrudan artıran kimyasal bir formüle sahiptir. Bu durum, histamin intoleransı bulunan hassas kişilerde kurdeşen, migren boyutunda baş ağrıları, kronik öksürük ve ani nefes darlığı krizlerini tetikliyor.

Ayrıca meyvenin yapısında doğal olarak bulunan salisilat maddesi, salisilat hassasiyeti olan ya da aspirin diyeti uygulayan hastalarda burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve astım semptomlarının akut olarak şiddetlenmesine yol açıyor.

BEYAZ ÇİLEK DE TAMAMEN GÜVENLİ DEĞİL

Sosyal ağlarda ve forumlarda alternatif olarak sunulan ananas aromalı beyaz çileğin (pineberry) alerji yapmadığı yönündeki iddialar ise uzmanlar tarafından yalanlandı. Kırmızı pigmente sahip olmaması bu meyveyi tamamen zararsız kılmıyor. Beyaz çileklerin de salisilat başta olmak üzere alerjik reaksiyonu tetikleyen tüm ana kimyasal bileşenleri bünyesinde barındırdığı saptandı.