Beyaz sirkenin içine çubuk tarçın eklenerek hazırlanan karışım, yüzeylerdeki kireç birikintilerini temizlerken sirkenin ağır kokusunu ortadan kaldırıyor. Temizlik kimyasallarına alternatif olarak kullanılan bu yöntem, sirkenin asidik yapısını koruyarak kokusuz bir kireç çözücü elde edilmesini sağlıyor.

ÇUBUK TARÇIN SİRKENİN TEMİZLİK GÜCÜNÜ ARTIRIR MI?

Karışıma eklenen çubuk tarçın sirkenin kireç çözücü veya dezenfektan etkisini artırmıyor, yalnızca genzi yakan asit kokusunu maskelemeye yarıyor. Yüzeyde kahverengi leke bırakmaması için toz yerine çubuk tarçının kullanılması ve hazırlanan karışımın suyla birebir oranında seyreltilerek uygulanması gerekiyor.

TARÇINLI SİRKE HANGİ YÜZEYLERDE KULLANILMAZ?

Mermer, traverten ve kireç taşı gibi doğal taşlar yüksek oranda kalsiyum karbonat içerdiği için sirkedeki asitle reaksiyona girerek matlaşıyor ve hasar görüyor. Derz dolguları, alüminyum ve hassas kaplamalı musluklarda da asit aşınmasını önlemek adına ürünün önce küçük bir alanda test edilmesi gerekiyor.

SİRKE VE TARÇIN KARIŞIMI DEZENFEKSİYON SAĞLAR MI?

Sirkeli karışım yüzeydeki kireç ve mineral birikintilerini sökmede etkili olsa da zararlı mikroorganizmalara karşı kanıtlanmış bir dezenfeksiyon sağlamıyor. Hijyen ve dezenfeksiyonun zorunlu olduğu alanlarda doğal sirkeli karışımlar yerine tescilli dezenfektanların kullanılması önem taşıyor.