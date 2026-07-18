Bu sabah saat 06.20'de merkez üssü Malatya- Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. AFAD biraz önce ise, Akdeniz'de saat 12.04'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'daki sarsıntının çevredeki birçok ilde de hissedildiği tespit edildi. Sabah saatlerinde halk sokağa dökülse de herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı duyuruldu.

ŞİMDİ DE AKDENİZ SALLANDI!

Akdeniz'de ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sığ derinlikte gerçekleşen sarsıntı, 6,85 kilometre derinlikte kaydedildi.